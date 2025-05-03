台南「精忠公園」親子新熱點！南台灣首座軍事風遊戲場 充滿冒險樂趣

當舊軍營變身成遊戲樂園，歷史記憶不再只是回憶，而是孩子們的玩樂起點！台南東區新亮點「精忠公園特色遊戲場」正式登場，帶你穿越軍事時光，玩出城市新風景。









在親子遊憩空間不斷升級的今日，台南市又有新亮點誕生！位於東區南紡購物中心對面的「精忠公園特色遊戲場」正式啟用，成為南台灣首座以軍事元素為設計靈感的主題遊戲場，吸引大批親子前來朝聖。這座特色公園是南市府斥資1500萬元精心打造，融合在地歷史記憶與創意設計，為孩子們創造出既具教育意義又充滿冒險樂趣的全新遊戲天堂。





▲圖片來源：台南市政府





從軍事基地到親子樂園 在地記憶轉化新價值

精忠公園原為陸軍五四工兵群的營區，市府透過市地重劃與多場社區座談，廣納居民建言，最終決定保留軍事元素，賦予原有空間嶄新的生命。園區內設計巧妙結合軍事場景，包括工兵堡壘遊戲丘、軍事涵洞、小小工兵沙坑與模擬「500障礙闖關」的闖關設施，透過遊戲的方式，讓孩子們在玩樂中認識歷史、鍛鍊體能，也讓大人們重溫過去的時代記憶。





▲圖片來源：台南市政府

結合五感與創意 打造全齡友善空間

園區特別注重感官與創造力的開發，透過多樣化遊具激發孩子的冒險精神與協調能力。除了遊戲設施本身，現場也設有無障礙遊戲路徑、遮陽避雨設施與夜間景觀照明，打造全天候、全齡適用的友善環境。從小朋友到長輩，每個人都能在這片空間中找到屬於自己的舒適角落。





▲圖片來源：台南市政府

便利位置成親子新據點 購物與遊憩一次滿足

精忠公園就位於熱鬧的南紡購物中心對面，地理位置優越，讓民眾能輕鬆結合購物與遊憩行程。未來有望成為假日親子出遊的新熱點。市府表示，將持續關注後續的設施保養與安全管理，確保民眾在這片新興的公共空間中能安心、快樂地使用。

▲圖片來源：台南市政府

「精忠公園特色遊戲場」的啟用，標誌著台南市在打造創新公共空間上又邁出一大步。從交通主題到軍事主題，市府正積極推動更多元化的特色遊戲場，未來也將持續透過公私協力與在地參與，為孩子們營造更豐富、更有趣的成長環境，讓台南成為真正友善、宜居、充滿童趣的幸福城市。





▲圖片來源：台南市政府





【精忠公園特色遊戲場啟用】

公園地點：台南市東區平實路（可直接導航「精忠公園特色遊戲場」）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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