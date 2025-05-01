網美最愛打卡熱點！嘉義「阿拉伯的粉紅村」花旗木滿山綻放

粉嫩花海已上線，IG版面又該更新啦！嘉義「阿拉伯的粉紅村」花旗木盛開中，滿山櫻花雨隨風飛舞，打卡美照一次拍不完，季節限定、免門票，快帶相機衝一波！





一到春末時分的4月，嘉義的山區總令人感到特別期待！而座落於竹崎山區的「阿拉伯的粉紅村」便成為花旗木迷心中不可錯過的賞花秘境。這座被花海包圍的粉紅小村，每年春季都會被盛開的花旗木染上一層浪漫的粉紅色，讓整個村落宛如童話中的世界。今年雖因先前天氣不穩導致花期稍晚，但目前已迎來六至七成花開，預計這週末將進入巔峰，喜愛賞花的你可得把握這波粉嫩浪潮！





▲圖片來源：周宗球攝影





千株花旗木齊放，山景粉花交織成夢幻畫面

走進阿拉伯的粉紅村，映入眼簾的便是滿山滿谷的花旗木，盛放的花朵彷彿一簇簇粉色煙火在枝頭綻放，遠山與粉花交織出的視覺饗宴令人陶醉。特別的是，這裡的花旗木沿著蜿蜒的山谷層層種植，花景更具立體層次，不論平視、仰望或俯瞰，各種角度都美得令人屏息。村內步道旁處處是賞花熱點，隨手一拍就是明信片級的美照！





▲圖片來源：周宗球攝影





花海中的健行旅程，賞花也能兼顧身心放鬆

想要一窺這片粉紅秘境的壯麗風貌，遊客需要從迎賓入口停好車後，徒步登山約700至800公尺，步行時間大約15分鐘。雖然山區路段稍有坡度，但一路上花旗木伴行，宛如粉色隧道般浪漫動人。登上高處後，不僅可以俯瞰整片花海，遠眺嘉義竹崎山區的壯麗景致，更是一種身心靈都被療癒的美好體驗。





▲圖片來源：周宗球攝影

▲圖片來源：周宗球攝影





免門票超加分，花季限定美景錯過等一年！

阿拉伯的粉紅村最貼心的一點，就是完全免費開放，讓每位前來的遊客都能無負擔地享受這片大自然獻上的粉紅饗宴。每年花旗木的盛開期大約落在4月中旬，今年的最佳賞花期預計就在本週末，因此非常適合安排週末一日輕旅行。不妨攜家帶眷或約上三五好友，一起沉浸在這片季節限定的浪漫之中。





▲圖片來源：周宗球攝影





由於「阿拉伯的粉紅村」位處山區，山路狹窄不利會車，因此外來車輛無法直接駛入村落。建議將車輛停放在迎賓入口指定停車處後，再步行進入花海區域。這樣不僅能保障交通順暢與安全，也能在步行過程中更深入感受沿途山林的清新氣息與自然之美。





▲圖片來源：周宗球攝影





【阿拉伯的粉紅村花旗木】

賞花地點：可直接導航「阿拉伯的粉紅村」





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>隱藏版夢幻花路曝光！嘉義中庄花旗木大道 粉紅花海新熱點！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」