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劍湖山渡假大飯店　靜謐山林中的奢華度假之境

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：行遍天下，圖：劍湖山渡假大飯店】

劍湖山渡假大飯店位於雲林縣古坑鄉，毗鄰佔地42公頃的主題樂園「劍湖山世界」，是雲嘉南地區規模最大的度假飯店之一，也是雲林縣唯一的五星級飯店。飯店本身以南洋風格為設計理念，結合舒適的住宿環境、便利的地理位置和多元休閒娛樂選擇，致力於為旅客提供優質住宿體驗與豐盛美食。

　

靜享，山林美景與自然生態

如果您想和孩子一起探索大自然，這裡有綠色隧道與蜜蜂故事館，您可以近距離觀察蜜蜂的生態，購買天然蜂蜜伴手。創樂子生活學苑則是假日親子同遊的好地方，結合體驗教育、創意手作，提供寓教於樂的學習體驗。此外，開車約30至40分鐘車程即可前往充滿生態與藝術氛圍的樟湖生態國民中小學，欣賞其美麗的建築設計，並探索周邊的森林步道。也可以前往以壯麗山景和雲海聞名的草嶺風景區，健行草嶺石壁步道，享受大自然的美麗與寧靜。

　

暢遊，遊樂園區與在地文化

如果您想讓大人和孩子一起暢遊，來到台灣知名的大型遊樂園——劍湖山世界主題樂園絕對是最佳選擇！位於雲林縣古坑鄉，樂園擁有多樣化的遊樂設施與豐富的主題區，適合全家大小，是中南部最受歡迎的遊樂度假勝地。除了遊樂園，您也可以前往台灣知名的媽祖廟——北港朝天宮，感受當地的香火鼎盛與文化氛圍，是進行文化巡禮與祈福的好地方。

2025 漫遊螢林，賞螢趣

飯店鄰近古坑華山地區，擁有豐富的自然景觀與農業資源，每年4到6月期間螢火蟲季登場，當夜幕降臨，螢火蟲在茶園與溪畔間飛舞，景色夢幻，吸引大量遊客前來觀賞。4月19日至5月31日飯店推出「2025漫遊螢林Light Yunlin」住房專案，來古坑賞螢，入住劍湖山渡假大飯店。雙人平日房價只要$4,099元/房，假日$5,199元/房（含早餐及華山賞螢活動），4歲以下兒童免費吃住。

About 菁鑽聯盟

由全台十二家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。秉持五星級的服務水準、顧客至上的本質以及「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。現有菁鑽聯盟成員包括北臺灣的長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北），中臺灣的泰安觀止（苗栗）、長榮桂冠酒店（台中）、劍湖山渡假大飯店（雲林)，南臺灣的長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、鈞怡大飯店（高雄）、趣淘漫旅（台南），東臺灣的麗翔酒店連鎖（礁溪館）、遠雄悅來大飯店（花蓮）、娜路彎大酒店（台東），以及提供全臺灣短期汽車租賃服務的格上租車。

　

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