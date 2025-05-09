每個角落都是驚喜！ 台南中西區特色酒吧「仰角屋根」 沉浸在隱藏版標本「博物館酒吧」奇幻空間

今天要來分享一家台南特色酒吧「仰角屋根」帶點神秘色彩，抵達後要先按電鈴才可進入，一進到店內真的是讓人大開眼界彷彿來到博物館，仰角屋根店內展示許多動物標本，並結合了微醺酒吧，而且2010年在前鋒路就開業了，現在搬到民權路上也有一年，店內提供美味餐點及特色調酒，絕對是台南值得一來的酒吧。

台南中西區酒吧「仰角屋根」店內環境

走進仰角屋根（仰角舶物）鏡面櫃後，印入眼簾的是大型動物標本，馬上就可以看到長頸鹿跟你打招呼，店內加入了綠葉植栽裝飾，讓人彷彿置身於叢林之中，獨特且帶有神秘感，如同進入一個奇幻的世界。

仰角屋根展示著各式動物標本： 從小型昆蟲、鳥類到大型哺乳動物如長頸鹿，棕熊等都有。標本製作精細，栩栩如生。

挑高的空間展示大型動物標本，視覺效果壯觀，獨特的標本陳列吸引不少人來拍照打卡，夜晚搖身一變為微醺酒吧。

台南特色酒吧「仰角屋根」二樓環境

酒吧吧檯位於2樓，店內擺設一些古董風老物件，增添了懷舊感，打造出一個兼具自然、奇幻和復古感的獨特空間，非常適合對動物、標本藝術或美食調酒有興趣的人前往探索。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

後方還有大座位，非常適合跟三五好友來這裡小酌放鬆，整體氛圍很棒！

台南標本博物館酒吧「仰角屋根」餐點介紹

近期還推出了新酒單，這次來還點了店內人氣餐點來搭配，調酒及餐點都好吃，配上獨特又充滿神秘感的氛圍，讓人沉浸其中。

今天就來分享仰角屋根近期推出的新酒單。

仰角屋根特色調酒

這杯視覺就很厲害，仙氣飄飄一上桌大家都搶著要拍照，以酸甜的乾燥覆盆莓片點綴，酒感較為明顯，融入清新的冬片茶香，茶味鮮明，層次豐富。

*未滿18歲請勿飲酒。喝酒不開車，開車不喝酒*

仰角屋根特色調酒

酒感柔和，酸甜的蔓越莓風味清新宜人，杯緣跳動的跳跳糖，帶來意想不到的趣味口感。這杯調酒巧妙運用特殊技法，融合了莓果多酚與綠茶多酚，甜甜的滋味是女孩會喜歡的。

*未滿18歲請勿飲酒。喝酒不開車，開車不喝酒*

仰角屋根特色調酒

入口是清爽的葡萄柚果香，隨後帶出淡淡的茶香，尾韻則有著草本植物的氣息，整體甜美且帶有微醺感。

*未滿18歲請勿飲酒。喝酒不開車，開車不喝酒*

仰角屋根特色調酒

將紅茶琴酒、馬岱茶龍舌蘭與蘋果山楂巧妙調和，煙燻香氣濃郁，並帶有淡淡的木質香調，令人回味無窮。

*未滿18歲請勿飲酒。喝酒不開車，開車不喝酒*

仰角屋根特色調酒

以玄米、昆布與琴酒為基底，散發著獨特的昆布香氣，入喉後竟帶有令人驚喜的巧克力風味，非常特別。

*未滿18歲請勿飲酒。喝酒不開車，開車不喝酒*

唐揚雞

酥炸至金黃的外皮，咬下後是鮮嫩多汁的雞肉，鹹香夠味，不需額外沾醬就十分美味，絕對是佐酒的絕佳選擇。

滷肉飯

誰說酒吧只有調酒？來到仰角屋根，這碗滷肉飯絕對是必點！油亮入味的滷肉，Q彈軟嫩，富含膠質，帶點微辣更是開胃，整體不顯油膩，連不愛肥肉的朋友都讚不絕口。

屋根肉丸子

這道同樣是必點招牌！以豬絞肉搭配獨門秘方調製而成，渾圓飽滿的肉丸口感紮實Q彈，一口咬下肉汁瞬間在口中爆發，沾上微辣的黃芥末，更添風味。

台南標本酒吧仰角屋根 非常適合與三五好友在此輕鬆小酌，享受美好的夜晚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

營業時間：20:00-03:00

地址：台南市中西區民權路二段78號2樓

電話：06-2233088

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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