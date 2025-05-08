可愛白色小屋裡的「大份量沙威瑪」，炙燒起司必加！還有輕食、甜點可選擇

最近發現這家「旋轉跳躍沙威瑪」看起來好誘人，沙威瑪看起來大大一份，上面還有炙燒起司，真的好欠吃！馬上跟好友去嚐鮮，看店家IG介紹老闆之前是法式甜點師，現在則是販售中東小吃沙威瑪，店內也有販售一些甜食呦～

台南沙威瑪「旋轉跳躍沙威瑪」外觀

「旋轉跳躍沙威瑪」有別於一般沙威瑪小攤販，旋轉跳躍沙威瑪的店面好可愛，純白簡約的門面設計，如果不仔細看會以為是家外帶咖啡吧呢～

沙威瑪現點現烤，人多時請耐心等候。

這個肉量看起來就很可以!再加上起司醬下去炙燒，也太誘人了！

台南輕食推薦「旋轉跳躍沙威瑪」菜單

除了販售沙威瑪以外，還有沙拉、甜食可以選擇。

台南下午茶「旋轉跳躍沙威瑪」餐點介紹

雞肉沙威瑪65元+炙燒起司醬25元

可以先打電話或私訊預訂，也有外送服務喲!

以13種熟成辛香料與優格醃製的土耳其烤雞肉，肉質不柴，加上蓬鬆柔軟的麵包外層烤的酥脆，搭配鮮脆生菜，最後再淋上起司醬下去炙燒。

沙威瑪帶有獨特辛香風味，整體搭配起來不油膩，厚實的份量吃完滿足又飽足，自取雞肉沙威瑪3份190元（外送不適用），中午就開始營業，推薦給喜歡吃沙威瑪的朋友啦～

地址：台南市東區慶東街85-1號

電話：0981 659 090

營業時間：12:00～售完為止（最晚到19:00）

公休日：固定周日休及不定期店休(請看店家粉專公告)

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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