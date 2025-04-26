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奈良美智也曾造訪！青創夫妻打造民雄「魚罐頭咖啡館」 魚缸桌面成亮點最吸睛

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圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】到嘉義走訪獨特咖啡館！嘉義縣縣長翁章梁日前於民雄鄉探訪特色咖啡廳，曾從事水族養殖的老闆翁哲偉與綽號「罐頭」的妻子陳冠伶共同創立「魚罐頭咖啡館」，獨特水族館風格及精緻甜點成功吸引眾多遊客。喝咖啡時能觀賞魚群悠游，更能品嚐內用限定組合「粽子搭配特調咖啡」。

「魚罐頭咖啡館」是嘉義縣「青創培力站」的課程場域之一，是青年創業者交流平台。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
「魚罐頭咖啡館」是嘉義縣「青創培力站」的課程場域之一，是青年創業者交流平台。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

▲國際知名藝術家奈良美智曾造訪。　圖：「魚罐頭咖啡館」粉絲專頁／來源
▲國際知名藝術家奈良美智曾造訪。　圖：「魚罐頭咖啡館」粉絲專頁／來源

「魚罐頭咖啡館」隱身於民雄鄉田野之間，店家沒有顯眼招牌，但憑藉獨特設計風格，讓咖啡廳迅速在社群媒體間引起討論，國際知名藝術家奈良美智更曾登門2次品嘗咖啡。

▲嘉義縣縣長翁章梁（中）觀賞魚群優游。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲嘉義縣縣長翁章梁（中）觀賞魚群優游。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

進入咖啡廳前能看見庭院與池塘，咖啡廳內部空間寬敞舒適，餐桌結合水族館元素打造「魚缸桌面」，用餐時可在桌前觀賞魚群悠游，也能透過玻璃地板俯瞰魚池，餐後還能索取免費魚飼料親手餵魚，各處細節皆展現巧思。

▲「燒肉粽配咖啡」組合。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲「燒肉粽配咖啡」組合。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

咖啡廳主打「燒肉粽配咖啡」組合，由老闆娘陳冠伶的母親手工製作，內餡用料紮實，淋上特製醬油並以九層塔點綴，視覺與味覺兼具。咖啡飲品也融入在地元素，提供民雄金桔製成的「金五桔美式」、以鳳梨製成的「旺萊冰嘎逼」等創意特調，現場還有多款點心供選擇。

▲咖啡飲品包括融入在地風味的「金五桔美式」、以鳳梨製成的「旺萊冰嘎逼」。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲咖啡飲品包括融入在地風味的「金五桔美式」、以鳳梨製成的「旺萊冰嘎逼」。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

老闆翁哲偉原從事水族養殖，退出市場後魚池隨之閒置，後來夫妻決定將魚池改建為「魚罐頭咖啡館」，翁哲偉負責空間設計，陳冠伶則專注餐飲內容，成功吸引遊客前來朝聖。

▲「魚罐頭咖啡館」坐落在民雄鄉田野之間。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲「魚罐頭咖啡館」坐落在民雄鄉田野之間。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

縣長翁章梁表示，老闆翁哲偉將養魚的概念融入咖啡廳，加上店面旁邊就是稻田，喝咖啡時可以讓心靈沉澱，奈良美智也曾造訪2次，會重複拜訪就代表咖啡廳獲得肯定。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處表示，「魚罐頭咖啡館」是嘉義縣「青創培力站」的課程場域之一，是青年創業者交流平台，歡迎青年朋友前來拜訪，或加入青創培力站，認識更多優秀嘉義創業夥伴。

翁章梁也說，年輕人創業過程不易，失敗率高，要成功絕非偶然，鼓勵年輕人們多加累積經驗，同時也要熟悉如何透過網路宣傳，無論店面位處哪裡，都能透過網路提高知名度，吸引更多客人。

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