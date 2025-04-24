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誰說非得去淡水！美度不輸櫻花 「中南部版天元宮」大蒐羅 超經典「寶塔+粉紅花海」同框氛圍感爆棚
天元宮粉紅美景不只淡水有！正值花旗木盛開季節，多處花旗木悄綻放形成夢幻景象。淡水天元宮的代表性「寶塔+花海」交織景緻也能在彰化、台南捕捉到，美度不輸櫻花，氛圍感爆棚。
淡水天元宮以櫻花和寶塔美景著稱，每年都吸引大批民眾搶拍打卡。隨著櫻花季過去，粉紅花旗木接力盛放，彰化「崇德堂寶塔」與花旗木交錯的美景，堪稱「彰化版天元宮」，建議導航到水之心運動公園，即可收穫浪滿花景。
不僅如此，還有「台南版天元宮」同樣驚豔眾人，玉山寶光聖堂和粉色粉紅花同框，美得像一幅畫；還有佛掌得以朝聖，寶塔、佛掌與錯落花旗木相襯格外帶有寧靜、安定的氛圍，天氣好更是錦上添花，不得不說台灣的賞花景點真的很有看頭！
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