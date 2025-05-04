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台南最脆的蚵仔煎！脆皮蚵仔煎+古早味靈魂醬汁 吃一口驚為天人

大阿姨珍妮的美食旅遊／ 文、圖／大阿姨珍妮

udn走跳美食／大阿姨珍妮

有沒有人跟我一樣，點蚵仔煎都會加上一句～老闆煎脆一點！！！

鍾厝這間脆皮蚵仔煎是我常看見身邊朋友推薦後默默收進口袋名單～前陣子我家好朋友外帶來給我吃過一次後～～～驚為天人！！太好吃了！！！！！不只是又脆又好吃，他家的醬汁就是古早味的甜鹹香。

但是！！！但是！！！但是！！！！ 沒有耐性的千萬別去～～～

阿公阿嬤二位年紀已經稍大，加上一個煎鍋只能煎二份～速度上是真的比較慢。我來這天有嚇到⋯⋯我家那個看似沒什麼耐性的朋友居然可以常常來光顧。

鍾厝廟口脆皮蚵仔煎的位置就在仁德中清路上，是廟對面的小廣場(不要跑錯到廟旁)。店裡主要是一對阿公阿嬤在經營，桌上有菜單～直接跟阿嬤點餐就可以。

點了一份綜合炒飯、紫菜蛋花湯⋯⋯

這裡的炒飯是米粒偏硬帶著嚼勁的口感，濃郁的胡椒辣香氣和炒鍋氣⋯⋯好吃！！但如果你不是喜歡偏硬飯口感的應該是不會喜歡。

蚵仔煎

金黃焦脆的一層麵皮，喜歡脆的朋友一定會超級喜歡！！！！

上面一層脆香的麵餅皮，中間是蚵仔煎特有的軟糯麵糊，加上醬汁的甜鹹香～超級好吃。他家厲害的不是海鮮多還是大顆～就是正常但新鮮，主要是麵皮脆香軟糯的口感吃完一份還想再來一份！！

鍾厝廟口脆皮蚵仔煎

地址：台南仁德區中清路82號

營業時間：上午10點~下午9點 (周日公休)

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

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