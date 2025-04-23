粉紅花海爆發！ 嘉義「竹崎清水公園」捕捉網美級「花旗木美景」 親子寫真留影超好拍
親子假日賞花去！ 位於嘉義竹崎清水公園正迎來花旗木盛開，呈現一片滿滿粉紅色夢幻花海，走進公園就能與繽紛花旗木合影，成為免門票拍照打卡必去美景地！
「竹崎清水公園」是嘉義的熱門無料公園，每到夏日前夕，粉嫩粉紅色花旗木花海盛開，讓親子旅客免門票遊園，共同在賞花步道中悠閒慢遊，花瓣飄落有如隨風共舞，眼前一片美景、美不勝收！
這兒的設施一點也不輸國外，夏日供應了季節限定的兒童戲水區，有無障礙步道、觀景橋，還能順遊竹崎天空之城、花仙子賞花步道等，漫步在步道邊、坐在石墩上，就能輕易地與粉紅花旗木拍下美麗的親子攝影寫真，快把握出遊捕捉花旗木美景！
嘉義竹崎親水公園
地址: 嘉義縣竹崎鄉中正路96號
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