快訊

台股大漲外資買超263.7億 這檔ETF最多…台積電也獲買超

接連3起墜樓疑壓力大 板橋某國中校長自揭下學期「先畢業」

逾600陸人非法來台打工！女牙醫院長涉嫌代辦 遭北檢搜索約談

粉紅花海爆發！ 嘉義「竹崎清水公園」捕捉網美級「花旗木美景」 親子寫真留影超好拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

親子假日賞花去！ 位於嘉義竹崎清水公園正迎來花旗木盛開，呈現一片滿滿粉紅色夢幻花海，走進公園就能與繽紛花旗木合影，成為免門票拍照打卡必去美景地！

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

「竹崎清水公園」是嘉義的熱門無料公園，每到夏日前夕，粉嫩粉紅色花旗木花海盛開，讓親子旅客免門票遊園，共同在賞花步道中悠閒慢遊，花瓣飄落有如隨風共舞，眼前一片美景、美不勝收！

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

這兒的設施一點也不輸國外，夏日供應了季節限定的兒童戲水區，有無障礙步道、觀景橋，還能順遊竹崎天空之城、花仙子賞花步道等，漫步在步道邊、坐在石墩上，就能輕易地與粉紅花旗木拍下美麗的親子攝影寫真，快把握出遊捕捉花旗木美景！

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

圖／FB@Martin Chen授權
圖／FB@Martin Chen授權

嘉義竹崎親水公園

地址: 嘉義縣竹崎鄉中正路96號

編輯推薦

公園 戲水

相關新聞

粉紅花海爆發！ 嘉義「竹崎清水公園」捕捉網美級「花旗木美景」 親子寫真留影超好拍

粉紅花海爆發！ 嘉義「竹崎清水公園」捕捉網美級「花旗木美景」 親子寫真留影超好拍

8間台南自由行飯店推薦！停車方便、親子友善，韓國網友激推的台南住宿分享

羅PD跟金大明的台灣旅遊是不是讓你心動了？想來場週末輕旅行、打卡療癒美食，台南自由行絕對超適合！🍜台南市中西區是美食一級戰區，老字號名店集中、還有超好逛文創市集，情侶約會絕無冷場💏如果想看漁光島美景、走訪古蹟，台南市安平區是首選！想趁週末快閃台南、吃牛肉湯和擔仔麵嗎？AsiaYo已經幫你整理好熱門商圈旁的台南飯店！

長榮文苑酒店（嘉義）　匯聚人文藝術，締造雅緻住宿體驗

嘉義縣境內最大型的國際級連鎖酒店——長榮文苑酒店（嘉義），不僅是嘉義縣首家獲得金級環保旅館認證的飯店，且距離高鐵嘉義站僅約8分鐘車程。酒店緊鄰故宮南院，步行即可抵達咩咩上樹萌寵樂園，地理位置優越，便利性十足。

台南私房景點！大草原x巨型藝術裝置x芒果知識館 免費入園

誰說放風一定得跑很遠？台南楠西藏了一座超好拍、超好玩的秘密樂園——「芒果農創玫瑰綠柏園」！不用門票、場地又超寬，結合可愛造景、芒果故事館和親子遊戲區，一秒開啟療癒又放電的小旅行！

防空洞裡品咖啡！復古氛圍感爆棚　嘉義市寧靜小路裡的老宅咖啡

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 秘密客咖啡館 | 老屋改裝的Mimico Cafe秘密客咖啡館不是在嘉義市區熱鬧的地方，藏在寧靜的小路裡，販售好喝的咖啡跟鬆餅、甜點，老屋裡還有防空洞，算是一家頗低

最新「楠西一日遊」懶人包！6大景點x療癒食宿 這樣玩最Chill

台南除了古都文化，你知道還有一個被稱為「山林系秘境」的楠西嗎？這裡有全台最長的吊橋、藏不住的絕美瀑布、拍照必打卡的巨大高跟鞋，還有讓人秒愛上的景觀餐廳與溫馨民宿，一篇搞定吃喝玩樂睡，來楠西，玩得比你想得還精彩！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。