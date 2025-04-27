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熱賣了50年！路邊隱藏版 嘉義老牌「老湯愛玉」酸甜消暑 高CP值「全冰品30元起」 部落客內行點法公開

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
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熱賣50年的老味道！氣溫逐漸升高，即將進入呷冰時節，嘉義這攤「老湯愛玉」不光是老字號，也是在地人走過路過必買的消暑聖品，甚至有網友吃完直言「我想我不會再吃別家的愛玉」。

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在地人心中的第一名愛玉！嘉義愛玉老店「老湯愛玉」擁有完美的酸甜比例，還能依個人口味加酸或加甜和老闆溝通，十分貼心，愛玉給的量也很足。部落客美食瓦斯桶必點菜單是「愛玉+檸檬+龍眼蜜+珍珠」，吃得到清新龍眼木蜜香，超級涮嘴。

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店家的珍珠帶有古早味，搭配酸甜愛玉讓人一口接一口；再搭配現榨檸檬，清爽果香撲鼻，絕對是夏日避暑良方。全品項30元起，整體CP值很高，網友評價「檸檬愛玉一杯40，價格實在」、「超級好吃 來嘉義連續吃兩天」、「偶然路過的隱藏級美味」。

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價目表。圖／IG@tw_eating授權
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老湯愛玉

地址：嘉義市文化路11號旁 愛玉攤

營業時間：15:00-23:30

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