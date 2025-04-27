台南文化地標再+1！電信碉堡x日蝕觀測點 汐見之丘百年風景

為什麼一座海拔不到30公尺的小山，能成為觀測日蝕的絕佳位置？為什麼這裡曾是電信總機房，又怎麼搖身一變成了文化展場？「水交社桂子山—汐見之丘」特展一次揭曉答案，這次就跟著我們一起揭開桂子山的歷史密碼吧





圖片來源：藝遊台南粉專





在台南市區，一座低調卻意義深遠的小山丘——桂子山，正悄悄訴說著歷史的故事。水交社文化園區特別策劃「水交社桂子山—汐見之丘」特展，於桂子山碉堡內隆重展出，以細膩的策展視角，帶領民眾深入這座台南市唯一山丘的時光脈絡，重新看見這塊土地的過去與價值。





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從「魁斗山」到「桂子山」——城市裡的記憶地景

桂子山曾被稱為「魁斗山」，海拔約29.5公尺，雖不高聳，卻是舊時府城地理上的制高點。展覽中透過珍貴的地圖資料與影像文獻，細緻描繪桂子山如何從南門外的郊山，轉變成今日園區內的重要文化地標。從山名變遷到城市擴展，桂子山見證的不只是地形的改變，更是人文與歷史的流動。





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天文奇觀與軍事機密交織的空間記憶

你知道嗎？1955年台灣首次日環蝕觀測，就選在桂子山上完成！這座看似平凡的山丘，曾經是觀測天象的最佳據點。而碉堡內部，更隱藏著過去作為電信總機房的機密任務。此次展覽特別還原碉堡空間歷史脈絡，帶領觀者走進當年的科技重地，感受不同時期人們對於「高地」的不同想像與運用。









遺構之中，藏著文化的重量

「汐見之丘」不僅是展覽，更是一場對台南土地的深情凝視。桂子山歷經軍事、科學、生活等不同角色的轉換，每一道牆、每一層地景，都藏著文化脈絡的線索。透過展覽策展的細緻設計，參觀者不僅能看見山丘如何隨城市變遷，更能感受到這座山在時間洪流中的獨特韻味。





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走進水交社文化園區，登上桂子山碉堡，除了可以觀看展覽之外，還能與之來一場與記憶對話的旅程。「水交社桂子山—汐見之丘」特展邀請你用新的角度理解這座城市的歷史肌理，透過影像、資料、空間，重新認識這片土地曾經發生的每個重要瞬間。無論你是歷史迷、在地人，還是旅人，都能在這場展覽中找到一段屬於自己的城市故事。





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【水交社桂子山—汐見之丘特展】

展覽地點：台南水交社文化園區

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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