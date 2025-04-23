長榮文苑酒店（嘉義）　匯聚人文藝術，締造雅緻住宿體驗

【文：孔婕瑀，圖：長榮文苑酒店（嘉義）】

嘉義縣境內最大型的國際級連鎖酒店——長榮文苑酒店（嘉義），不僅是嘉義縣首家獲得金級環保旅館認證的飯店，且距離高鐵嘉義站僅約8分鐘車程。酒店緊鄰故宮南院，步行即可抵達咩咩上樹萌寵樂園，地理位置優越，便利性十足。





藝術之美，自然探秘

長榮文苑酒店鄰近嘉義故宮南院，這座文化地標典藏珍貴文物，並定期舉辦特展。此外，酒店周邊還有太保綠色隧道，適合騎乘自行車或悠閒散步，享受靜謐的自然氛圍。對於熱愛歷史與藝術的旅客，新港板陶窯交趾剪黏工藝園區是絕佳選擇，能近距離欣賞精湛的民間工藝。而夜幕降臨後，故宮南院水舞廣場的璀璨燈光秀更為旅程增添一抹浪漫色彩。無論是文化探索、自然體驗，還是美食饗宴，長榮文苑酒店周邊的豐富景點皆能滿足不同旅客的需求。





深度旅遊，綠色假期

長榮文苑酒店為提倡定點深度旅遊，推出「暢遊嘉義4天3夜綠色假期」，規劃三組客群旅遊路線：《親子共遊》推薦咩咩上樹萌寵樂園、冷研探索館；《壯世代》走訪故宮南院、廟宇巡禮；《情侶/閨蜜》推薦走訪佐登妮絲、蓋婭大型歐風城堡工廠、即將開幕的歐勒沃城堡，並贈限量環保旅行袋五件組、故宮南院門票、人氣自助晚餐、迎賓飲料、歡唱KTV及三溫暖，盡享超值愜意之旅！飯店更特別因應雲嘉區廟宇誠心信奉媽祖特色，推出「來嘉瘋媽祖」假期，與交趾陶（又稱嘉義燒）傳統藝師合作，透過交趾陶獨特的塑形技巧、釉色調配豐富，精心製作住客才能獲得的精美媽祖意象交趾陶掛飾，為來嘉的旅人獻上祈福心意！





五週年饗宴× 黑白大廚匠心呈獻

長榮文苑酒店的設計靈感源自嘉義縣的山水風光，共設有263間簡約時尚、靜謐舒適的景觀客房。此外，酒店內咖啡廳Buffet可容納200人，而挑高無樑柱的國際級宴會廳則可容納400人，適合各類活動與宴會。五週年慶期間（5/9前），旅客入住指定專案可享「加5元」客房升等，身份字號有3個〈5〉入住一泊一食假期有機會享免費升等文苑套房（價值1.8萬）；酒店咖啡廳自助Buffet歡慶五週年也同步推出「食尚饗宴美食節」全新菜單，主廚團隊取材自Netflix《黑白大廚》靈感規劃全新菜單，以精湛廚藝創作十多道中、西式特色料理於自助餐檯，並祭出平日週一～週四午、晚餐「五位同行一人免費」優惠，主廚將特色料理與創意巧妙融合，以嘉義在地優質食材在八大主題餐檯呈現多道韓式經典變奏、中式傳統元素及台味西吃等獨家創新料理，讓您闔家暢遊嘉義、大啖美食，享受盡興的城市主題之旅。

About 菁鑽聯盟

由全台十二家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。秉持五星級的服務水準、顧客至上的本質以及「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。現有菁鑽聯盟成員包括北臺灣的長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北），中臺灣的泰安觀止（苗栗）、長榮桂冠酒店（台中）、劍湖山渡假大飯店（雲林)，南臺灣的長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、鈞怡大飯店（高雄）、趣淘漫旅（台南），東臺灣的麗翔酒店連鎖（礁溪館）、遠雄悅來大飯店（花蓮）、娜路彎大酒店（台東），以及提供全臺灣短期汽車租賃服務的格上租車。





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