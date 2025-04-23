8間台南自由行飯店推薦！停車方便、親子友善，韓國網友激推的台南住宿分享

羅PD跟金大明的台灣旅遊是不是讓你心動了？想來場週末輕旅行、打卡療癒美食，台南自由行絕對超適合！🍜台南市中西區是美食一級戰區，老字號名店集中、還有超好逛文創市集，情侶約會絕無冷場💏如果想看漁光島美景、走訪古蹟，台南市安平區是首選！想趁週末快閃台南、吃牛肉湯和擔仔麵嗎？AsiaYo已經幫你整理好熱門商圈旁的台南飯店！





｜🚩台南飯店住哪裡最方便？｜

🚉 台南火車站

✨ 推薦原因：交通便利，火車站和客運站都在這一帶，適合成為旅行起點。

✨ 推薦客群：背包客、親子家庭、商務旅行

📍 人氣景點：台南公園、成功大學、台南文創園區、國立台灣文學館、吳園藝文中心、臺南知事官邸

🏮 神農街

✨ 推薦原因：​以文創市集聞名，春節和元宵節還有機會見到浪漫的點燈，充滿文藝氣息。

✨ 推薦客群：情侶約會、藝文愛好者

📍 人氣景點：赤崁樓、大天后宮、特色選物店、武聖夜市、赤崁中藥行

圖:AsiaYo提供

🌆 海安路

✨ 推薦原因：​有超多裝置藝術和大型彩繪可以拍照打卡，晚上則變身超人氣露天酒吧區。

✨ 推薦客群：情侶約會、朋友聚會、夜貓子

📍 人氣景點：藍晒圖文創園區、正興街、國華街、TCRC、林百貨

🏯 安平老街

✨ 推薦原因：又名延平老街，​鄰近古蹟和自然美景，古樸熱鬧，還能找到傳統口味小吃。

✨ 推薦客群：親子家庭、長輩出遊、毛小孩同遊

📍 人氣景點：安平古堡、安平樹屋、四草綠色隧道、億載金城、漁光島

圖:AsiaYo提供

｜🚉 台南火車站飯店推薦｜

如果搭火車或是客運到台南，不想提著大包小包行李四處走，推薦直接選擇車站附近飯店 Check-In！這附近有許多適合家庭團體的住宿選擇，也可以讓小朋友在長途車程後好好休息一番🧸

圖:AsiaYo提供

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｜🏮 台南神農街飯店推薦｜

神農街有許多特色老屋與古厝，裡頭販賣各種手作商品和特色選物，讓這條百年老街再次充滿生命力！而且就位在武聖夜市和永樂市場之間，覓食超級方便！

圖:AsiaYo提供

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｜🌆 台南海安路飯店推薦｜

台南旅遊到海安路超級方便，地下規劃很多停車場，路面則有裝置藝術可以拍照打卡！晚上又變身露天酒吧區，前陣子棒球比賽轉播時更是盛況空前，氣氛超嗨！⚾

圖:AsiaYo提供

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｜🏯 台南安平老街飯店推薦｜

安平區不只有許多古蹟風景，老街還能找到老字號伴手禮和府城名產，像是蜜餞或蝦餅都是必買零食！很適合帶著全家大小一起來遊玩，小朋友和長輩都能充分感受安平老街300年不衰的神奇魅力。

圖:AsiaYo提供

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｜🎺 加碼分享：韓國明星也激推的台南飯店？｜

認出來了嗎？節目上說四周超浪漫、很適合約會的飯店，就是 IG 上超夯的友愛街旅館！一路紅到日韓的人氣飯店可是實實在在的府城驕傲，從名字的諧音梗就感覺得出來吧～這麼美的住宿環境，要人不一眼愛上真是Tainan了～🤣

圖:AsiaYo提供

台南魅力紅到日本韓國，又一路燒回來，現在就安排台北自由行＋台南自由行，跟著節目行程走一遍！除了老字號美食，還有特色住宿等你發掘～台灣親子飯店貼心又好住，可以讓小孩放電，讓爸媽放鬆休息！玩膩了城市，就來體驗台灣露營，享受不一樣的旅程吧！





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