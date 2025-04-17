週末出發草地音樂會！2025「艸食祭」迎地球日首登嘉義公園 超過130攤「蔬食市集」超盛大

嘉義要變蔬食天堂了！ 週末快出發最大蔬食市集「艸食祭」，於4月19日、4月20日兩天盛大登場，今年首度移師嘉義百年公園舉辦，匯聚了超過130間品牌，帶來早午餐、甜點、冰品與異國限定料理，在這兒絕對能找到心頭好。值得期待的是，今年有超Chill草地音樂會，同步享受美食+感受音樂魅力！

2025「艸食祭」再度回嘉，首次解鎖嘉義公園，期望蔬食成為生活日常的一部分。今年共有近60間獨立風格餐飲小舖、80個文青設計與手作品牌參與，預計超過130個品牌共聚。

2025「艸食祭」首登嘉義百年公園。圖／艸食祭提供

艸食祭跨越北中南各城市囊括各式風味，從日、韓、東南亞到美、歐、墨等，讓你品嚐不一樣的異國蔬食料理，包括嘉義地主隊派出有來自西區傳承在地風味六十年的「一銀仙草」、街邊溫馨文藝咖啡館「餘生咖啡館」、日本沖繩風味飯糰「飯丸屋」、可麗露專賣店「露嗑迷甜點工作室」、揉合現代與傳統及茶文化的「甜茶小姐」、純素油飯專賣店「小森蔬so you bun」及美墨料理創意小食「打嗝塔可Taco Burrrp」、嘉義街邊人氣咖啡店「SENSMO咖啡感獸」、只做純的文青復古雞蛋糕「純情專売所」等。

2025「艸食祭」首登嘉義百年公園。圖／艸食祭提供

2025「艸食祭」首登嘉義百年公園。圖／艸食祭提供

更有來自全台各城市人氣店鋪，如高雄人氣國宴油飯「頑固油飯」、由台日夫妻創立的鹿港人氣甜點小舖「米弎豆お菓子処」、台南古早味花生捲冰淇淋「村花家」、高雄最港味的香港在地小食「港媳好味道」、屏東溫暖湯品「月月湯湯—湯品專賣舖」、印度街邊小食「帕尼布尼-印度脆球」等近60間艸牌店鋪參展，滿足所有艸食男女的味蕾。

2025「艸食祭」首登嘉義百年公園。圖／艸食祭提供

2025「艸食祭」首登嘉義百年公園。圖／艸食祭提供

結合美食與設計的2025嘉義艸食祭，更匯集了全台近80個文青設計與手作品牌，絕對要讓大家來一場吃得講究、逛得有趣的春日祭典。此外，還特別規劃草地音樂會，讓您在美食與音樂中度過愉快時光。活動期間響應地球日，更可自備餐具現場餐飲攤位享專屬優惠！

2025「艸食祭」首登嘉義百年公園。圖／艸食祭提供

2025 艸食祭｜開嘉 ‧ 解鎖嘉義公園

．活動日期：2025.04.19~2025.04.20

．活動時間：13:00~19:00

．活動地點：嘉義公園，嘉義市東區啟明路264號