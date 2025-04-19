最新「楠西一日遊」懶人包！6大景點x療癒食宿 這樣玩最Chill

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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在台南後山，有一處低調卻風景如畫的小鎮——「楠西」。遠離市區的塵囂，這裡有綿延山巒、靜謐寺院、壯闊吊橋、夢幻農創園區與歷史古厝，更藏著令人驚艷的私房瀑布與景觀餐廳，是南台灣最值得細細品味的一日旅遊路線。若你正計畫來一場放鬆心靈、療癒身心的旅程，楠西，會是你最美的答案。


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※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


第一站－玄空法寺│在佛意與山水之間靜心


早晨出發，首站來到被譽為「台灣宗教百景人氣王」的玄空法寺。這座占地約三公頃的佛教園區，彷彿一幅立體山水畫，讓人一踏入便感受到綠意環繞與禪意深濃。步行在園中石徑小道，奇石老松相伴，空氣中瀰漫著香火與自然氣息交融的淡淡芬芳。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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園區深處矗立著令人驚嘆的「大智圓輪」，其壯觀的雕刻細節與宗教意涵吸引著無數旅人駐足沉思、拍照留念。不論白日或夜晚，這裡皆能呈現出截然不同的靜謐美感，是洗滌心靈的最佳起點。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【玄空法寺】

景點地址：台南市楠西區中華路270號


第二站－永興吊橋│漫步紫橋，橫跨山谷的銀河風景


走出玄空法寺，徒步數分鐘即可抵達壯觀的永興吊橋。這座橫越曾文溪、長達497公尺的紫色吊橋，是全台最長的吊橋，也是台南地區極具代表性的特色地標。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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白日裡橋身蜿蜒於青山綠水之間，色彩鮮明而不突兀，宛如一筆畫龍點睛的潤色；到了夜晚，LED燈光亮起，整座橋幻化成閃耀星河，夢幻氛圍彷彿走入童話。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【永興吊橋】

景點地址：可直接導航「永興吊橋」


第三站－芒果農創玫瑰綠柏園│親子同樂的夢幻草原樂園


接下來，不妨走訪一處尚未被大量遊客佔據的療癒秘境——芒果農創玫瑰綠柏園。這座以「芒果」為主題設計的農創園區不僅免門票入園，園內更結合自然草地、裝置藝術與親子遊樂空間，是大人小孩都會愛上的快樂天地。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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園中最吸睛的「巨無霸紅色高跟鞋」與多樣打卡裝置，像是彈彈球、松柏園藝造景等，讓人拍照拍到停不下來。若你想避開人潮、悠閒走拍，這裡會是最棒的選擇之一。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【芒果農創玫瑰綠柏園】

景點地址：台南市楠西區水庫路9號


第四站－小小食堂平價熱炒│回家吃飯的溫暖味道


中午時分，當然要吃點熱炒補充體力。位於楠西市區的小小食堂，是一家在地人口耳相傳的平價熱炒店。料理新鮮實在、口味家常，份量十足又不傷荷包，讓人一踏入就有「回到家」的親切感。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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無論是炒麵、便當還是單點小物鵝香米血，每一道菜都吃得出用心與熱情。用一頓溫暖的飯菜，為接下來的午後旅程注入更多元氣。


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【小小食堂平價熱炒】

餐廳地址：台南市楠西區四維路91號


第五站－江家古厝│走進時光隧道的台灣農村記憶


飽餐一頓後，往台南玉井與楠西交界而行，即可抵達充滿歷史氣息的江家古厝。這裡是目前台灣保存最完整的閩南式農村聚落之一，擁有多種建築風格：土角厝、磚牆、竹編牆等，是探索台灣傳統農家建築工藝的活教材。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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雖歷經天災衝擊，但在保護措施下依然保存良好，現仍有二十餘戶居民生活其中，讓這座古厝不只是歷史遺跡，更是一個延續著家族文化與時代記憶的溫暖所在。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【江家古厝】

景點地址：台南市楠西區57號


第六站－蝙蝠洞瀑布│森林深處的瀑布奇景


午後前往山林，探訪楠西最具仙氣的自然秘境——蝙蝠洞瀑布。從茄拔路進入，短短五分鐘步行，即能見到水流自十公尺高岩壁飛瀉而下的震撼美景。夏季水量豐沛時，水珠飛濺間常有彩虹隱現，為整個溪谷增添幾分夢幻氣息。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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最特別的是瀑布後方的天然岩洞構成「雙洞窟瀑潭」，從角度仰望，岩壁輪廓竟神似台灣本島，這巧妙地形更讓旅人驚呼連連，爭相拍照留念。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【蝙蝠洞瀑布】

景點地址：可直接導航「蝙蝠洞瀑布」

交通方式：步道入口處有收費停車場（50元/人）


第七站－景美是吉景觀咖啡餐廳│一杯咖啡，擁抱整座山景


傍晚時分，不妨前往位於香蕉山的夢幻秘境——景美是吉景觀咖啡餐廳。這裡遠離喧囂，擁有180度視野的無敵山景，從雲海、落日到晚霞，每一刻都美得像明信片。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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搭配香濃咖啡或甜點，讓人徹底放鬆心神。園區中最受歡迎的打卡點「天空之心」是透明愛心造景平台，走上去彷彿踩在愛與雲端之上，浪漫值瞬間飆升，是情侶、閨蜜絕對不能錯過的夢幻拍照景點。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【景美是吉景觀咖啡餐廳】

景點地址：台南市楠西區香蕉山28之3


民宿推薦－楠得有閒│療癒山中夜，住進一場溫柔旅行


若不想匆忙趕回市區，不妨在楠西過一夜，入住楠得有閒，這棟能容納4至14人的包棟民宿，不僅設備齊全，還附有Switch、桌遊、120吋投影、Netflix、BBQ區、廚房等，是親友出遊或家庭旅行的最佳選擇。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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民宿服務極具人情味：迎賓手寫卡片、果乾與台南特色小禮物，讓人有種「回家住朋友家」的感動。輸入折扣碼DUST2468還能享有訂房優惠，真正讓住宿成為旅途的一大亮點。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【楠得有閒】

民宿所在：台南市楠西區茄拔路25號

訂房連結： bit.ly/4ltYyUv


從佛寺的莊嚴禪意，到吊橋與瀑布的自然氣勢，再到農創樂園的童趣與古厝的文化底蘊，台南楠西用它獨有的節奏與風景，溫柔接住每一位旅人。如果你正在尋找一場結合自然、文化、美食與放鬆的完美行程，不妨規劃一趟楠西之旅，或許你會發現，這裡比你想像的還更值得停留。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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