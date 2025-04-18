嘉義最美財神廟變身粉紅花海！花旗木盛開美到讓人忘了求財





春天的嘉義，藏著一處夢幻又充滿財氣的秘密景點！全嘉義最大、最美的「歡喜財神廟」周邊近期迎來花旗木盛開，整片粉嫩花海在陽光下綻放，與廟宇屋頂上金元寶裝飾交織成一幅浪漫又吉祥的畫面，不僅吸引信眾前來參拜求財，更成為拍照打卡的新熱點！





▲圖片來源：方梓攝影師





▲圖片來源：方梓攝影師





中埔必訪！拜財神、賞花旗木，一次滿足願望與視覺享受





位於嘉義中埔的「歡喜財神廟」，是當地信仰的重要據點，不少人專程前來「摸金元寶、拿鈔票」，希望求得好財運。而現在正值花旗木花季，粉嫩花朵從樹梢垂落，在廟宇前鋪陳出如夢似幻的春日花毯。不論是拍攝花朵的細膩姿態，還是與廟宇同框構圖，都能捕捉出獨一無二的浪漫氛圍。





▲圖片來源：方梓攝影師





美照與好運一次收！拍下專屬於你的招財粉紅風景





不同於一般花旗木景點多以鐵道或河岸為背景，財神廟的花旗木則是結合宗教文化、花季美景與創意構圖的完美示範。粉色花海當前，金光閃閃的元寶屋頂在後，這樣的搭配不僅美得別緻，更讓人忍不住聯想到「桃花運轉旺、財運也開花」的雙重寓意！





▲圖片來源：方梓攝影師





目前這處粉嫩秘境還未被大量遊客發現，是想避開人潮、靜靜享受花季氛圍的絕佳時機。趁著花旗木仍在最美花期，趕快帶著相機與好心情來嘉義走一趟，不只能沾沾財氣、討個好兆頭，也能拍出一系列浪漫美照，留下春天最招財的回憶！





▲圖片來源：方梓攝影師





【嘉義歡喜財神廟】

賞花地點：嘉義縣中埔鄉塩館村下庄仔 19號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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