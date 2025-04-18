快訊

漲翻天！「1國民美食」變得不平價 一票人點頭：寧願吃便當

導盲犬用生命護主！ 汽車暴衝「牠秒跳起用肉身擋下」雙腿全斷飼主淚崩

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

嘉義最美財神廟變身粉紅花海！花旗木盛開美到讓人忘了求財

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


春天的嘉義，藏著一處夢幻又充滿財氣的秘密景點！全嘉義最大、最美的「歡喜財神廟」周邊近期迎來花旗木盛開，整片粉嫩花海在陽光下綻放，與廟宇屋頂上金元寶裝飾交織成一幅浪漫又吉祥的畫面，不僅吸引信眾前來參拜求財，更成為拍照打卡的新熱點！


▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


中埔必訪！拜財神、賞花旗木，一次滿足願望與視覺享受


位於嘉義中埔的「歡喜財神廟」，是當地信仰的重要據點，不少人專程前來「摸金元寶、拿鈔票」，希望求得好財運。而現在正值花旗木花季，粉嫩花朵從樹梢垂落，在廟宇前鋪陳出如夢似幻的春日花毯。不論是拍攝花朵的細膩姿態，還是與廟宇同框構圖，都能捕捉出獨一無二的浪漫氛圍。


▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


美照與好運一次收！拍下專屬於你的招財粉紅風景


不同於一般花旗木景點多以鐵道或河岸為背景，財神廟的花旗木則是結合宗教文化、花季美景與創意構圖的完美示範。粉色花海當前，金光閃閃的元寶屋頂在後，這樣的搭配不僅美得別緻，更讓人忍不住聯想到「桃花運轉旺、財運也開花」的雙重寓意！


▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


目前這處粉嫩秘境還未被大量遊客發現，是想避開人潮、靜靜享受花季氛圍的絕佳時機。趁著花旗木仍在最美花期，趕快帶著相機與好心情來嘉義走一趟，不只能沾沾財氣、討個好兆頭，也能拍出一系列浪漫美照，留下春天最招財的回憶！


▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


【嘉義歡喜財神廟】

賞花地點：嘉義縣中埔鄉塩館村下庄仔 19號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//嘉義必訪小吃│老字號「鹹米糕」50年飄香 經典味豐盛上桌！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

廟宇 花旗木 賞花

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

「粉圓冰阿婆」燒燙傷住機構各界善款湧入 她感恩想回家賣冰

怎不是豆漿？他驚訝台中豆花加「糖水」 內行秒猜中居住縣市

嘉義婦人遭壓車底脫困無傷 隔天突宣告不治…檢警追究違停車輛

深夜娃娃機上演活春宮 嘉義男女交纏 地院判公然猥褻罰2千

相關新聞

嘉義最美財神廟變身粉紅花海！花旗木盛開美到讓人忘了求財

聽說今年想發財，除了拜財神還要「沾點粉」？嘉義歡喜財神廟正被花旗木美到爆表，粉嫩瀑布式花海搭配金元寶屋頂，美得像在拍MV，快來求財＋拍照雙任務一次完成！

週末出發草地音樂會！2025「艸食祭」迎地球日首登嘉義公園 超過130攤「蔬食市集」超盛大

週末出發探索蔬食！ 2025「艸食祭」迎地球日首登嘉義公園 超過130攤「蔬食市集」超盛大

總經理帶路騎步走　台糖長榮酒店推專案，騎行穿梭府城私房景點

位於台南市中心、鄰近巴克禮公園的台糖長榮酒店（台南），是一座融合國際五星級服務與台南人文風情的精品飯店。這裡不僅擁有鬧中取靜的優越地理位置，還貼近台南的歷史文化、美食巷弄與旅遊熱點，為旅人提供最完整的府城探索體驗。

嘉義布袋新開幕！布袋台17線沿途美食，露營風格戶外「海景咖啡廳」

udn走跳美食／jason 嘉義布袋17線新開幕一間以絕美海景、露營風格的特色咖啡廳，結合了海洋風情與美式露營風，全戶外座位區讓你能在海風吹拂的悠閒環境下，享受一杯香醇咖啡，很適合規劃嘉義一

嘉義文化路夜市　美食齊聚全台夜市人潮之冠

榮登2024年全台夜市人潮之冠的文化路夜市，入夜之後燈火通明，時尚潮流服飾、創意手作商品、古早味點心等樣樣有，好逛又好買，而美食小吃及攤販也齊聚，有嘉義必吃的雞肉飯、沙鍋魚頭等代表性小吃，也有巨無霸水果糖葫蘆、彩色地瓜球等新興美食，令人從街頭到街尾嘴巴沒停過。

水交社變身戶外美術館！貓咪、盪鞦韆、鐵花窗訴說眷村故事

如果建築會說話，它們一定藏著無數動人的故事！這次「水交社文化園區」化身為一座戶外藝術畫廊，邀請你與藝術家一起「聽」見眷村的聲音，看見記憶如何透過創作再次綻放。這場特展，等你來發現！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。