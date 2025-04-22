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台南私房景點！大草原x巨型藝術裝置x芒果知識館 免費入園

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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位於台南楠西的「芒果農創玫瑰綠柏園」，是一處結合自然、美學與農業文化的全新亮點景點！這座以芒果為主題打造的故事館不僅免門票入園，還擁有寬闊的大草原、童趣裝置與親子遊樂設施，無論大人小孩都能在這裡找到屬於自己的快樂角落。知道的人還不多，快趁現在跟著導航輕鬆抵達，一探這座正在試營運中的夢幻園地！


▲圖片來源：IG@dust._journey
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芒果故事館：認識在地水果的趣味起點


園區內的芒果故事館，彷彿進入了一場關於台南芒果的知識冒險。館內以童趣溫馨的佈景呈現芒果的由來、產地與品種，讓大小朋友都能輕鬆了解台灣這項驕傲的水果特產。從產地到餐桌的旅程，不再只是農業，而是帶著文化與故事的記憶延伸。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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草地樂園：小朋友的歡笑天堂


走出故事館，迎接你的是一片充滿童趣的大草原！色彩繽紛的長頸鹿溜滑梯、可愛松鼠花燈、糖果沙坑池以及童話般的南瓜造景，都是小朋友們眼中的天堂。這裡不僅讓孩子們盡情奔跑玩耍，也讓爸媽能安心放鬆，享受親子間最純粹的互動時光。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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打卡必拍：高跟鞋藝術裝置超吸睛


來到這裡，怎能不拍照留念？園區草地上設置了多種大型裝置藝術，如彈彈球、企鵝FB打卡板、松柏園藝造景等，其中最熱門的，非那座「巨無霸紅色高跟鞋」莫屬！高調的亮紅色與綠意山群背景形成強烈對比，吸引無數遊客爭相拍照上傳，成為社群中的新一代人氣地標。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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目前「芒果農創玫瑰綠柏園」免費開放參觀，整體園區規劃已見成熟。據說未來將持續新增更多互動裝置與遊樂設施，提升故事館的可玩性與教育意涵。這座藏身台南山腳下的樂園，無論你是想找親子放電去處，還是週末療癒的小旅行目的地，都絕對值得一訪再訪。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【芒果農創玫瑰綠柏園】

景點地址：台南市楠西區水庫路9號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//台南必去靈感景點！詩意空間x絕美石林 "大智圓輪"超吸睛！

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