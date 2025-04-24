爆滿蟹黃麵包蟹！台南超浮誇「手抓海鮮桶」 海鮮控的夢幻逸品

台南美食｜中西區美食【掱漁美式手抓海鮮】台南也有超浮誇的手抓海鮮，直接點滿滿一桶的海鮮，這樣吃海鮮也太爽！有白蝦、小章魚、帆立貝、生食級干貝、黑虎蝦、花枝、魷魚圈等等，海鮮控絕對超愛！還有誇張爆滿蟹黃麵包蟹，加$599有帝王蟹腳，真的很可以。

平日晚上來用餐生意還不錯，加上座位數有限，喜歡吃海鮮的朋友建議提早訂位呦！

這間掱漁美式手抓海鮮你吃過了嗎？ 小有名氣的掱漁位在台南南區健康路二段上，主打的澎湃海鮮是最大賣點，讓小白帶你一探究竟吧！

從超值個人餐到多人份的綜合海鮮套餐可以滿足不同客群需求，還有浮誇的波士頓龍蝦海鮮桶等你來品嚐，旁邊還有提供各式海鮮可以單點呦！

整桶的綜合海鮮上桌後直接霸氣的倒在餐墊紙上，鮮豔的色澤搭配撲鼻而來的香氣讓人口水直流。

綜合海鮮（4-6人）$3400 有白蝦、小章魚、帆立貝、生食級干貝、黑虎蝦、花枝、魷魚圈、花枝丸、小鳥蛋、黃金魚蛋、季節時蔬、德式香腸、螺絲麵。

當天點的麵包蟹（$799）打開有滿滿的蟹黃，對於喜歡吃蟹黃的小白來說真的很讚，吃完蟹黃再吃鮮美的蟹肉好滿足。

麵包蟹的殼剝開裡面也是滿滿的蟹黃，一口一塊蟹黃是吃蟹最幸福的時刻。

薄殼肉多的旭蟹！是許多常客的吃蟹首選，細嫩的肉質吃起來彈牙，幸運的話還能品嘗到蟹黃。

腳長的松葉蟹（$249）是店內人氣海鮮之一，紅通通的蟹腳剝出來的肉質緊密紮實，美味的蟹腿肉是許多饕客喜愛松葉蟹的最大原因，喜歡松葉蟹的朋友一定要記得加點！海鮮夠新鮮單吃就很美味，也可以搭配店家特調的美式肯瓊醬，獨特的香氣讓海鮮的味道更豐富。

超肥美的帝王蟹腳（消費滿500元，即可用599元加購10oz帝王蟹腳）在掱漁也有提供單點，一份的量雖然不如松葉蟹拍起來霸氣，但蟹腳的肉量絕對能滿足你的口腹之慾。

老闆還是個公仔收藏者，店裡擺放不少做工精緻的公仔，擺滿整個展示櫃好吸睛。

地址：台南市南區健康路二段279號（週三休）

電話：0965 346762

營業時間：17:30-23:00(假日11:00-14:00/17:00-23:00

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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