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雲林夜市限定美味！ 超強臭豆腐「巷仔口一口酥臭豆腐」超酥脆 一口咬下會爆汁好喜歡

痴吃的玩／ 文、圖／小白

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內行老饕才知道臭豆腐『巷仔口一口酥臭豆腐』來彰化精誠夜市除了買地瓜球、東山鴨頭等排隊小吃，小白私心推薦這家巷仔口一口酥臭豆腐，主要是賣一口酥及一般臭豆腐，還有古早味的炸粿都很不錯。

週一：嘉義大林夜市

週二：雲林元長夜市

週三：雲林馬光夜市/虎尾夜市

週四：雲林褒忠夜市

週五：台南菁寮夜市/嘉義後潭夜市

週六：彰化精誠夜市

週日：嘉義梅山夜市

就是這鍋熱騰騰的現炸臭豆腐，從遠處就能聞到這股獨特的香氣，炸至金黃酥脆就可以起鍋啦。

巷仔口的招牌臭豆腐是小白的最愛，會在外酥內軟的臭豆腐中間戳一個小洞，在裡面加入蒜水及特調醬汁，從中間一口咬下會有爆漿的口感好喜歡。

可以把泡菜塞進臭豆腐內一起吃也很對味，而且他們家的臭豆腐不只臭香誘人還吃得到豆香，真的會越吃越唰嘴。

一口酥的酥脆口感真的會讓人一口接著一口停不下來，感覺就算不淋醬汁，單純撒胡椒鹽也好吃，淋了醬汁搭配特製辣椒醬及台式泡菜吃起來酥脆爽口，微辣微酸的好開胃。

古早味炸粿也是許多常客的最愛，白白嫩嫩的粿仔炸得金黃，看到剛起鍋直接來一份！

粿仔切的厚度讓整體更有口感，外酥內嫩Q的口感加上米香是小白熟悉的古早味。

巷仔口一口酥臭豆腐

週一：嘉義大林夜市
週二：雲林元長夜市
週三：雲林馬光夜市/虎尾夜市
週四：雲林褒忠夜市
週五：台南菁寮夜市/嘉義後潭夜市
週六：彰化精誠夜市
週日：嘉義梅山夜市

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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古早味 夜市 小吃 彰化美食 泡菜 臭豆腐

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