防空洞裡品咖啡！復古氛圍感爆棚　嘉義市寧靜小路裡的老宅咖啡

秘密客咖啡館 | 老屋改裝的Mimico Cafe秘密客咖啡館不是在嘉義市區熱鬧的地方，藏在寧靜的小路裡，販售好喝的咖啡跟鬆餅、甜點，老屋裡還有防空洞，算是一家頗低調的實力咖啡館，等著旅人們來探索。

嘉義市咖啡館推薦

據統計嘉義市咖啡館的密度是全台數一數二，不是第一就是第二，這家秘密客咖啡隱藏在興中街裡，蠻久之前我就放在口袋名單，可惜一直沒有來訪，倒是朋友來喝過咖啡，這次來嘉義特別列入探店忙名單，順便買了附近目前最紅的謝謝法式甜點可頌。

我看其他部落客介紹原本秘密客在隔壁戶，後來遷到目前這地點，木造門窗和磨石子花地磚讓人有回到老家的感覺，復古沙發、老物陳設，充滿著復古的氛圍。

秘密客咖啡館寧靜的氛圍不錯，座位也寬敞不擁擠，地下室一處防空洞也改成座位區，下去一探時發覺相當有特色。

秘密客咖啡館菜單

這邊除了甜點還有鬆餅跟三明治，網路上看鬆餅照片看起來很好吃。

餐點都有附上照片參考，這一點還蠻貼心的。

把要喝的吃的寫在白紙上給老闆，現在是讓大家練字嗎？

很難得看到好友會點檸檬氣泡美式，他大部分去咖啡館都以手沖居多，他說這雷夢黑搖滾好喝，我猜他應該是喜歡氣泡的口感。

拿鐵拉了一隻天鵝給我，喝起來比較偏深沉的焦糖味道，我覺得比較厚實，偏可可焦糖堅果。

提拉米蘇可可粉灑得好多，吃一口掉的整桌都是，沒有什麼酒味的提拉米蘇，我喜歡口感再濕潤一點的，拇指餅乾層次吃起來會更好。

電話：05-2755-866

營業時間：11:00-19:30、週六 10:00-19:30、週日 10:00-18:00(四公休)

地址：嘉義市東區興中街200號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」