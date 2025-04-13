週末到楠西「2025螢光花泉季」賞花、賞螢及泡湯的饗宴

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台南螢火蟲盛況持續大爆發，其中楠西區梅嶺伍龍步道的螢況，在地業者表示本周螢況仍良好，尤其自伍龍步道往上步行約100公尺，就有數量頗多的螢火蟲可以欣賞，歡迎民眾前往賞螢。不過，螢況容易受氣溫及濕度等大自然因素影響，想要賞螢的民眾可以留意天氣，趁著好天氣欣賞美麗螢光飛舞景象。

此外，梅嶺自然美景佳，本週六（04/12）在梅嶺大湖桶桐花步道有台南市政府客家事務委員會主辦的「2025台南市桐花祭」，活動規劃有花樹音樂會、桐聚道市集、青梅手作坊，歡迎大家周末安排一趟楠西之旅，白天在龜丹溫泉區泡個美人湯、欣賞花旗木，再上梅嶺品嚐在地美味料理，傍晚登上伍龍步道賞螢，體驗最在地的大自然饗宴。

▲泉質清澈無味的龜丹溫泉。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

黃偉哲市長表示，楠西區擁有許多特色美食及自然景點，如梅嶺風景區不僅適合登山健行和賞花、還能品嚐當地著名薑黃雞及梅子雞等在地料理，遊客也可採買正當季的脆梅，以及梅子酒、梅醋、梅精等伴手禮，或是前往曾文水庫風景區預約遊船體驗，享用高CP值的鮮魚料理。此外，龜丹溫泉具有軟化角質與滋潤肌膚的功效，是台南人私藏的泡湯秘境，遊客可在放鬆身心的同時，享受來自大自然的呵護，而周邊景點還有黃金蕎麥探索館、玉井老街、玉井青果集貨場、白色教堂、南化寶光聖堂、左鎮化石園區、大內南瀛天文館及走馬瀨農場等，不妨規劃二天一夜的山區小旅遊，深度享受在地之美。

▲梅嶺在地料理-薑黃雞。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，「2025螢光花泉季」賞螢活動的假日預約及總量管制已結束，現在不須預約報名即可自行入山賞螢，但為維護螢火蟲生態，仍然禁止車輛進入伍龍步道。此外，為鼓勵遊客探索楠西區，螢光花泉季集章抽獎活動持續至04/20，民眾可以自行踩點15家合作店家，凡消費即可獲得一點（一處限蓋一點），集滿5點後，於04/20前至指定頁面登錄序號並拍照上傳集章卡的集點證明，即可獲得乙次抽獎機會，每人限得一獎。這次提供的獎項總價值高達3萬元，包含趣淘漫旅雙人住宿券、天喜悅溫泉會館或六二溫泉山房消費抵用券、水哥溫泉泡湯券、在地農特產品等共58項，中獎機會高，來到楠西區旅遊不妨向合作店家索取集章卡，試試手氣。

▲梅嶺螢況。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南賞螢點除了楠西區梅嶺風景區外，還有白河南寮、新化林場、南化關山等三處，均是由民間自辦的賞螢活動，採付費、限額、須事先預約報名方式辦理，以兼顧觀光與生態保育的平衡，目前均持續開放報名中。三處主辦單位預估螢況可持續到四月底，喜歡賞螢的民眾可以提前預約安排行程。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

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