總經理帶路騎步走　台糖長榮酒店推專案，騎行穿梭府城私房景點

【文：行遍天下，圖：台糖長榮酒店（台南）】

位於台南市中心、鄰近巴克禮公園的台糖長榮酒店（台南），是一座融合國際五星級服務與台南人文風情的精品飯店。這裡不僅擁有鬧中取靜的優越地理位置，還貼近台南的歷史文化、美食巷弄與旅遊熱點，為旅人提供最完整的府城探索體驗。





綠意環繞，舒適奢華住宿環境

入住飯店獨享譽為（台版紐約中央公園）的鄰近巴克禮公園美景，擁有廣闊的綠地與舒適步道，讓旅客能夠在晨間慢跑、午後漫步，盡享悠閒時光。飯店內部則以優雅現代的設計，客房空間寬敞，採用高品質寢具、乾溼分離衛浴設備，每一間皆設置全景窗戶，在房內即可欣賞窗外都市或綠意景緻。飯店更提供完善健身房、男女三溫暖以及戶外游泳池等休憩設施，旅客即便在繁忙行程之餘下榻，也能獲得全身心自由的放鬆與舒緩。





美食天堂，探索台南道地滋味

台南素被譽為「美食之都」，而台糖長榮酒店（台南）飯店內部的餐廳亦提供精緻多元化餐飲服務，無論是豐富的自助早餐、道地中餐粵式台菜料理，或是中西合璧的創意料理，都能滿足饕客的味蕾。飯店周邊匯聚不少在地人推薦特色餐廳：旅客皆可從飯店步行飯店後方的榮譽街、傳統台式早餐、炸雞洋行等，南部津津樂道愛好美食，值得親訪品味。

2025年更新加入租賃騎乘Gogoro玩台南的服務，讓旅客穿梭古都大小巷弄之間，深度體驗台南的城市魅力！搭配「好久不券，就宿您！」專案（活動優惠至2025年5月29日止)，持菁鑽住宿券入住，即可享餐飲抵用券800元或Gogoro 24小時體驗券（取還車站皆於飯店內）。每月份飯店皆推出快閃住房專案，主打由飯店在地人口袋景點美食，探訪不為人知的美食與景點，感受最道地的台南風情。

About 菁鑽聯盟

由全台12家五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成，秉持五星級服務水準及「一券在握．隨行所欲」便利性，成員包括長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北），泰安觀止（苗栗）、長榮桂冠酒店（台中）、劍湖山渡假大飯店（雲林），長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、鈞怡大飯店（高雄）、趣淘漫旅（台南），麗翔酒店連鎖（礁溪館）、遠雄悅來大飯店（花蓮）、娜路彎大酒店（台東），及提供短期汽車租賃服務的格上租車。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」