水交社變身戶外美術館！貓咪、盪鞦韆、鐵花窗訴說眷村故事





這個春天，「水交社文化園區」邀請多位藝術家共同創作，量身打造一場結合歷史與創意的戶外藝術特展。展覽融合了眷村記憶、生活景象與懷舊電影文化，透過雕塑、裝置藝術與手繪畫作，讓觀眾在園區內漫步時，感受藝術與時光交錯的溫度。此次展覽的亮點之一，更邀請國寶級畫師顏振發現場手繪經典電影看板，讓昔日的空軍英勇故事再次躍然眼前。趁著兒童連假，來園區找回最深刻的眷村記憶，沉浸在藝術與歷史交織的場域。





▲圖片來源：水交社文化園區 - 台南市政府文化局FB





回憶與現實交錯——戶外藝術裝置探索眷村故事





本次特展匯聚了多位藝術家的獨特視角，每件作品皆承載著對眷村文化的情感記憶。蔡濰任的《貓咪出沒》以水交社過去的公車站牌為靈感，帶領觀眾回到昔日志開新村的日常，眷村裡的貓咪在街道上悠然穿梭，彷彿依舊守護著這片土地。寧芮潔的《MOI盪鞦韆》則透過楓樹上的紅髮女孩，喚起人們兒時在巷弄間嬉戲的純真時光。





▲《貓咪出沒》(圖片來源：水交社文化園區 - 台南市政府文化局FB )





▲《MOI盪鞦韆》(圖片來源：水交社文化園區 - 台南市政府文化局FB )





閱讀、等待與家鄉記憶——雕塑與裝置的靜謐訴說





許淑敏的《拂風自在之希望未來》以眷村女兒的形象結合書本，傳遞閱讀與藝術帶來的心靈支撐，作品象徵著知識的積累與生命的厚度。而芃芓藝術工作室的《等待的風景》則透過鐵花窗裝置，刻畫了那些等待家人歸來、盼望家鄉味道的日常情景，《漬家鄉》、《一封封寄不出去的信》、《眺望與掛念以在家裡》三件作品，像是時間的見證者，靜靜訴說著家與思念的故事。





▲《拂風自在之希望未來》(圖片來源：水交社文化園區 - 台南市政府文化局FB )





▲《等待的風景》(圖片來源：水交社文化園區 - 台南市政府文化局FB )





國寶級大師顏振發 現場手繪傳承電影記憶





本次特展的一大亮點，便是工藝聚落內展出的《水交社手繪電影看板特展》。由國寶級職人顏振發親手繪製《筧橋英烈傳》及《八百壯士》兩幅經典臺灣空軍抗戰電影看板，讓觀眾透過懷舊的電影海報與手繪藝術，回顧水交社昔日的光輝歲月。這些電影不僅承載著空軍精神，也見證了臺灣電影手繪看板的黃金時代。





▲《水交社手繪電影看板特展》(圖片來源：水交社文化園區 - 台南市政府文化局FB )





走進水交社，感受時光中的藝術氛圍





本次「戶外藝術創作特展」，透過多樣的藝術形式，串聯起水交社過去與現在的故事，為這片充滿歷史記憶的土地注入新的生命力。無論是漫步於廣場尋找貓咪身影，還是在樹下盪鞦韆重溫童年時光，亦或是凝視電影看板，回味眷村的英勇歷史，水交社文化園區都將帶給你一場難忘的藝術旅程。趁著連假，來園區走一趟，讓藝術與回憶交織，感受水交社最深層的情感脈動！





▲圖片來源：水交社文化園區 - 台南市政府文化局FB





▲圖片來源：水交社文化園區 - 台南市政府文化局FB





【水交社文化園區戶外藝術創作特展】

景點地址：台南市南區興中街118號

※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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