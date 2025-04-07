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嘉義文化路夜市　美食齊聚全台夜市人潮之冠

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

榮登2024年全台夜市人潮之冠的文化路夜市，入夜之後燈火通明，時尚潮流服飾、創意手作商品、古早味點心等樣樣有，好逛又好買，而美食小吃及攤販也齊聚，有嘉義必吃的雞肉飯、沙鍋魚頭等代表性小吃，也有巨無霸水果糖葫蘆、彩色地瓜球等新興美食，令人從街頭到街尾嘴巴沒停過。

　

阿潘肉包-中正店

傳承三代的招牌鮮肉包內餡扎實，咖哩餃層層香酥，還有獲網友大受好評的蛋黃酥，古法醃漬的鴨蛋黃與甜而不膩的烏豆沙形成絕配。

DATA

地址：嘉義市中正路345號　

電話：05-222-1112　

時間：11:00-20:30

消費：招牌肉包28元、經典蛋黃酥55元、咖哩餃36元

　

郭家雞肉飯

肉質軟嫩的雞肉絲鋪在Ｑ彈的白飯上，入口洋溢雞油香氣，搭配一顆半熟荷包蛋更是畫龍點睛，而糯米大腸富含古早味，入口清香有Q勁。

DATA

地址：嘉義市東區文化路148號　

電話：05-225-6214　

時間：10:00-凌晨04:00　

消費：雞肉飯55元、糯米大腸60元(小)

　

品安豆漿豆花

嚴選加拿大非基改頂級黃豆，製出軟嫩豆花，可以自由搭配紅豆、花生、薏仁等配料，手工地瓜芋圓及芋泥更是芋頭控必點。

DATA

地址：嘉義市東區中正路335號　

電話：05-228-0689　

時間：11:00-22:00　

消費：豆漿豆花35元、加料每項5-20元

　

黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店

從路邊攤起家，口味好、選擇多，生意長紅到開起具有設計感的店面，入味的東山鴨頭、鴨腿、鴨翅⋯⋯等，令人吮指回味。

DATA

地址：嘉義市東區文化路77-1號　

電話：05-225-3289

時間：13:30-23:30　

消費：鴨頭55元、鴨翅35元

　

源興御香屋

大排長龍的手搖飲之中最推薦的是葡萄綠茶，由冷泡綠茶與新鮮葡萄柚汁與果肉最佳比例調合，茶香與果肉混搭新食感，清涼解膩。

DATA

地址：嘉義市西區中山路321號　

電話：05-225-3828

時間：週三至五10:00-20:00、週六10:00-21:00、週日10:00-20:30(週一至二休)

消費：葡萄柚綠茶65元、脆梅綠茶55元

　

行遍天下 走訪台灣美景

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