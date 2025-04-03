絢爛紅雪飄落！「雲科木棉花廊道」化身春日最美火紅盛宴





春天的腳步漸近，雲科路二段的「木棉花廊道」成為了不少攝影愛好者和遊客的心頭好。這裡的木棉花猶如紅雪灑落，地上鋪滿了浪漫的花瓣，讓整個道路彷彿被點亮。成排、整齊的木棉花樹在春風的輕拂下綻放，火紅的花朵令人無法移開視線，簡直成為大自然的詩篇。





▲圖片來源：江金倫攝影





※壯觀的花海與絕美的拍攝角度





走在這條木棉花廊道中，無論你是用近拍還是長焦鏡頭，都能捕捉到每一處細節的美感。每棵木棉花樹都散發著獨特的魅力，密集的花朵像是一幅美麗的畫作，讓你每拍一張照片都充滿詩意。特別是在科加三路口附近，這一帶的木棉花綻放最為壯觀，無論是花的數量還是畫面的構圖，都讓每位攝影師都能捕捉到無與倫比的美景。





▲圖片來源：江金倫攝影





▲圖片來源：江金倫攝影





▲圖片來源：江金倫攝影





※快速抓住最佳賞花時機





木棉花的花期有限，若你也想來這裡捕捉這份壯麗的春日美景，必須把握最佳時機。每年3月至4月間，正是木棉花盛開的時候，成千上萬的紅花交織在樹枝間，為這片道路增添了無限的生機與色彩。無論是自駕前來還是步行遊覽，這個充滿詩意的木棉花廊道都會帶給你難忘的回憶。





▲圖片來源：江金倫攝影





無論你是愛好攝影，還是單純想在大自然中放慢腳步，【雲科木棉花廊道】都是你不可錯過的賞花好去處。這條詩情畫意的木棉花道，將帶領你走進一片夢幻的花海，讓你沉浸在春天的美麗之中。快來捕捉這一抹火紅，讓木棉花的浪漫留存在你的心中！





▲圖片來源：江金倫攝影





【雲科木棉花廊道】

賞花地點：雲林縣斗六市雲科路二段18-26號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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