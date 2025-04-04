歷史與童趣結合！台南麻豆總爺「甘蔗五感遊戲場」正式啟用
隨著孩子們的歡笑聲在空氣中迴盪，麻豆總爺藝文中心全新的「甘蔗五感遊戲場」正式啟用！這座斥資千萬打造的遊戲空間，不僅擁有11種創意遊具，更是一處結合在地產業文化與五感探索的互動場域。啟用儀式當天，市長黃偉哲親自到場，與文正國小的孩子們一起搶先體驗這座全新的遊樂天堂，在兒童節前夕，為地方學童送上最具意義的禮物。
總爺藝文中心一直以來都是親子遊憩的熱門景點，這次的遊戲場設計更將在地特色發揮得淋漓盡致。以「甘蔗」為主題，場域內不僅有甘蔗滑梯小屋、蔗苗攀爬組，還有施肥伸縮木樁、甘蔗踏桿等多元遊具，透過視覺、聽覺、觸覺與身體律動的全方位體驗，讓孩子們在遊戲中學習，感受農田文化的魅力。這些設施不只是遊具，更是一種寓教於樂的體驗，讓孩子透過探索發展感知與協調能力，在歡笑中學習與成長。
遊戲場的所在地，原本是總爺國小的操場，而校舍前方仍保留著神社時期的石獅子與大象溜滑梯，這些老舊設施承載著地方居民的兒時回憶。如今，透過空間活化，這些歷史脈絡轉化為嶄新的遊樂設施，讓新世代的孩子們可以在這片土地上創造自己的美好記憶，並與過去的故事緊密相連。糖廠文化、小學歷史與現代遊具在此交織，讓遊戲場成為連結過去與未來的美好場域。
這座遊戲場不只是孩子們的遊樂天堂，也是一處結合藝術、人文與歷史的學習空間。歡迎家長帶著孩子一起來體驗，讓孩子們在充滿童趣的甘蔗遊具中盡情玩耍，同時感受麻豆這片土地的文化底蘊。現在就帶著家中的小探險家，一起來探索這座獨一無二的「甘蔗五感遊戲場」，感受遊戲與文化的完美融合！
景點地址：台南市麻豆區南勢里總爺5號
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