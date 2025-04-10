嘉義布袋新開幕！布袋台17線沿途美食，露營風格戶外「海景咖啡廳」

嘉義布袋17線新開幕一間以絕美海景、露營風格的特色咖啡廳，結合了海洋風情與美式露營風，全戶外座位區讓你能在海風吹拂的悠閒環境下，享受一杯香醇咖啡，很適合規劃嘉義一日遊或布袋美食之旅的中繼站，也是很多重機愛好者的中途休息站。

【Hiwave Coffee 海味咖啡】

Hiwave Coffee 海味咖啡影片

Hiwave Coffee 海味咖啡的品牌理念

「Hiwave」這個名字結合了「Hi（你好）」與「Wave（海浪）」象徵著與大自然的親近，以及迎接每位旅人的熱情問候，品牌主打 親近海洋、悠閒慢活，希望來到這裡的顧客能夠放慢腳步，感受來自大海的療癒魅力。

這裡不只是咖啡廳，更是一個適合放鬆心情，遠離都市喧囂的戶外咖啡廳，很適合 嘉義一日遊、布袋週末旅行 的中途休憩站。

場地風格｜美式露營風 x 絕美海景

Hiwave Coffee 海味咖啡最大特色就是美式露營風設計，整體裝潢採用戶外露營風格，並搭配復古露營車作為店面亮點。

座位區主要為開放式，讓顧客能直接欣賞布袋海景，感受微鹹海風吹拂的愜意氛圍。

場地適合拍照打卡，尤其是夕陽西下時，整個咖啡廳被染上金黃色的光影，超級夢幻！這裡不僅適合情侶約會，也很適合親子同樂或是三五好友聚會。

Hiwave Coffee 海味咖啡菜單

菜單在這，有咖啡飲品和點心甜點。

Hiwave Coffee 海味咖啡餐點介紹

【紅心芭樂氣泡咖啡：180元】

最底下有紅心芭樂的漸層，與咖啡和氣泡水融合後，咖啡韻味飄著淡淡的芭樂清香，加上氣泡水的刺激感，搭配著旁邊的景色，微風吹過來其實滿舒服的。

【海鹽焦糖生乳卷：140元】

生乳卷中間夾入帶有一點鹹鹹的海鹽和焦糖風味的奶油，上面還有焦糖脆片，增加口感。

Hiwave Coffee 海味咖啡評價

適合安排進嘉義一日遊行程或布袋景點巡禮。

嘉義布袋新開幕的特色海景咖啡廳，適合週末放鬆。

結合美式露營風格，露營車設計超吸睛！

開放式座位區，可直接欣賞布袋海景，超級愜意。

IG打卡熱點，海洋風氣泡飲+夕陽美景，美拍必收！

Hiwave Coffee 海味咖啡

營業時間：週五～週日 13:00~18:00（週一～週四公休）

地址：嘉義縣布袋鎮999號（可直接導航海味咖啡）

電話：0909-435-519

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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