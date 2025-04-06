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台南泡芙伴手禮推薦！白色系可愛泡芙店 「脆皮泡芙」口味多 香濃內餡好好吃

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

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【美芙meifu泡芙伴手禮】白色系可愛的泡芙店

台南新店報報 最近新開幕的美芙meifu泡芙•伴手禮，是一家可愛的泡芙店，脆皮泡芙好好吃，泡芙內餡也很濃郁，每天販售口味都不一樣，有客人 一來一次就買好幾顆，非常適合當午後甜點呢～台南泡芙又多一間可以選擇啦～馬上來報給你們。

安平甜點【美芙meifu泡芙】外觀

店址位於安平區建平七街上，一旁都是民宅，一到現場看到這白色系的建築就是美芙meifu泡芙啦～

美芙meifu泡芙台南伴手禮 主要提供外帶泡芙，可以先預訂，現場還可以看到現灌泡芙餡，一顆顆圓滾滾的脆皮泡芙看起來真誘人。

美芙泡芙菜單，當日販售的泡芙口味可以看店家IG公告呦～

台南泡芙推薦【美芙泡芙】餐點介紹

當天我點了2種口味要帶回去與家人一同分享，選了咖啡歐蕾及草莓牛奶口味的泡芙，這次選的泡芙口味都蠻好吃。

➿咖啡歐蕾60元

脆皮的泡芙我喜歡，內餡是咖啡歐蕾吃起來好濃郁，每口都可以吃到咖啡與奶香結合的香濃內餡好好吃，推薦給喜歡咖啡香的朋友。

➿草莓牛奶60元

這個季節看到有草莓口味甜點馬上就想點，酸酸甜甜的滋味，還可以吃到一點草莓果粒還不錯耶～

【美芙泡芙伴手禮】店內環境

美芙泡芙店內佈置的繽紛可愛，也很好拍耶！店內展示了許多禮盒，有興趣的朋友都可以直接詢問店家呦～

美芙meifu泡芙•伴手禮

地址：台南市安平區建平七街182巷48號

營業時間：13:00~18:00售完提前打烊

公休：星期一店休（異動請查看貼文公告）

⚠️泡芙每日口味不一定，請關注Fb及ig

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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