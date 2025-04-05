誰說冰淇淋只能用挖的？台南中西區「朵雲ICE 刀切冰淇淋」超驚艷，小餐車週末會出現在台南各大市集

「朵雲ICE湖美店」 誰說冰淇淋只能用挖的？台南朵雲ICE，手切冰淇淋超驚艷！

台南也能品嚐到令人驚豔的刀切冰淇淋 ！朵雲ICE湖美店冰淇淋口味多樣，變化無窮。從經典的水果系列，到獨特的泰式奶茶、濃郁的香草，每一口都是味蕾的饗宴。平日週四、五也會在店面販售，假日則會出沒在各大市集喔！想要追蹤他們獨特的手切冰淇淋嗎？記得關注朵雲ICE湖美店的IG或FB。

朵雲ICE小餐車週末會出現在台南、高雄各大市集，每次都會帶來不同的驚喜口味。附上3、4月朵雲ICE市集出沒地點及日期給你們啦～

朵雲ICE湖美店

3/28-3/30亞果遊艇

4/3-4/6水交社（兒童連假市集）

朵雲ICE總店

3/29（六）Focasa馬戲團（水交社）

3/30（日）Focasa馬戲團（水交社）

4/3（四）德元埤荷蘭村

4/4（五）台南歷史博物館

4/5（六）台南歷史博物館

4/6（日）德元埤荷蘭村

4/12（六）穗高科技家庭日（南科迎曦湖）

4/13（日）高雄台鋁-小樹市集

朵雲嘟嘟車

4/3-4/6-Focasa馬戲團（水交社）

朵雲桌攤

3/29（六）高雄大港開唱

3/30（日）高雄大港開唱

4/12（六）高雄台鋁（小樹市集）

4/19（六）西拉雅熱氣球節

4/20（日）西拉雅熱氣球節

市集限定!【朵雲ICE小餐車】週末驚喜口味大公開

朵雲ICE的冰淇淋皆為天然水果製成，每次出沒都會推出不同的冰淇淋口味，有義式冰淇淋及特別的手切壓片冰可以選擇，口味販售皆以當日現場為主。

來朵雲ICE湖美店小餐車更不能錯過獨家的手切壓片冰淇淋，外縣市的朋友還可以宅配喲！

什麼冰淇淋需要用刀切？就是這個朵雲ICE手切冰，現點現切，搭配特製淋醬，再佐以手工餅乾，多層次的口感令人難忘。

【朵雲ICE特色冰品推薦】

手切壓片冰（草莓牛奶）110元

酥脆的餅乾與酸甜的草莓牛奶冰淇淋完美結合，帶來雙重享受，再配上綜合莓果醬更添風味，冰淇淋創意新吃法趕快來試試！

堅持天然，品質保證！朵雲ICE湖美店的冰淇淋堅持不添加乳化劑、香精、色素和冰淇淋粉，選用新鮮水果製作，口感自然清爽，毫無負擔。義式冰淇淋有多種口味，杯裝與甜筒冰淇淋任你選。

甜筒冰淇淋一球70元，兩球130元

當日點了兩種不同的口味都好好吃。巨峰葡萄雪酪，葡萄口味酸甜，口感近似冰沙，清涼不膩。海鹽焦糖，香濃的焦糖，加入海鹽豐富風味層次。

喜歡吃冰淇淋的朋友不要錯過！朵雲ICE冰淇淋也可以宅配喲～

上圖取至朵雲ICE粉專/朵雲ICE湖美店

朵雲ICE總店 官網 | FB

電話：0986 930 376

地址：台南市東區崇德二十街63號

營業時間：週二-週六 14:00-19:00 及不定休

週六、日：市集活動（出沒地點依店家公告）

地址：台南市中西區湖美街16號

營業時間：週四、五15:00-19:00

週六、日：市集活動（出沒地點依店家公告）

2025/3/28-30 亞果遊艇活動限定！朵雲ICE 海風Ｘ冰淇淋的完美組合

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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