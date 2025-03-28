錢都進軍大台南「限時85折優惠」！分享資訊再抽「免費吃豬肉鍋」

台南饕客注意！知名日式涮涮鍋品牌「錢都」正式進駐美食之都，台南金華店將於3月27日盛大開幕，帶來暖心鍋物與超值優惠。為慶祝新店開幕，即日起至4月9日期間，凡來店開鍋即可享85折優惠（經濟鍋品、特價商品、共鍋及酒類不適用），更有甜點、飲料與冰淇淋自助吧無限暢享，讓每一位顧客都能感受滿滿誠意與美味！

圖／錢都提供

除了現場優惠，加入錢都會員APP還可累積消費點數，未來可免費兌換多款精選食材，讓美味更加超值。此外，官方更祭出分享活動，只要協助臉書宣傳開幕訊息，即有機會獲得「扌由上選豬肉鍋」免費鍋物（限新店使用，共3名）。想品嚐高品質日式涮涮鍋，現在就是最佳時機，趕快分享起來！

圖／錢都提供

錢都台南金華店位於台南市南區金華路二段39巷1號，營業時間為11:00-02:00（最後收客01:00），歡迎南部鍋物愛好者前來品味道地的日式鍋物饗宴。更多資訊可下載錢都餐飲APP，立即掌握最新優惠與活動資訊！