鐵道迷必朝聖鐵道園區！ 來趟木都之旅　搭期間限定媽祖祈福列車

【圖／文：行遍天下】

嘉義是阿里山的入口城市，隨著森林鐵道的修築、通車，發展成為木材之都。搭上檜木列車駛入車庫園區，檜意森活村體驗手作之樂，造訪愛木村認識木材，在在豐富了木都之旅。而新興的美食基地、人氣夜市小吃、夢幻溫室花園，讓旅程更加精采。





台灣小京都感受濃濃和風 檜意森活村

一條阿里山鐵路牽引百年木都文化，曾是日治時期的阿里山林業開發官方宿舍，歷經四年整修變身為台灣的小京都。一幢幢木造建築與庭園、水池營造閒適氛圍，並進駐在地名產、文創商店、個性餐飲店等。

「春禾人文生活館」提供美味茶餐、茶飲，並開辦手作課程，在氤氳茶香之中，親手製作口金包，還能穿上旗袍在園區拍出復古美照。走入「湯城鵝行」將顛覆你對鵝的想像，來自嘉義大林的養鵝第三代，實踐產地到餐桌的理念，一碗「金蔥鵝油拌飯」粒粒香甜，喜歡還能單買鵝油回家。「阿皂屋」的手工皂可試洗再買，受歡迎的無皂鹼洗面皂及胺基酸皂系列之外，還有蛋糕、馬卡龍、金條等可愛的造型皂。「福義軒」及「旺萊山」等嘉義名產也讓人買得過癮，逛累了選家咖啡館，在檜木老屋中細細品味悠閒時光吧！

DATA

地址：嘉義市東區共和路370號

電話：05-276-1601

網址：www.hinokivillage.com.tw

時間：10:00-18:00

備註：春禾人文生活館復古口金包教學（午餐+口金包）：優惠價1,280元，製作完成可拍旗袍美照。6人以上需於一個月預約，請電0920-347-313吳小姐。





散步溫室花園夢幻美拍 嘉大昆蟲館

藏身嘉義大學的「嘉大昆蟲館」打造出一座球形溫室花園，綠意盎然的園藝植物營造美麗場景，蝴蝶食草植物繽紛視覺。放大14倍的保育類昆蟲模型令人眼界大開，全世界首創的「旋轉彩蝶柱」內有光彩絢爛的摩爾佛蝶、綠鳥翼蝶、紅鳥翼蝶。想知道梁山伯與祝英台化身的蝴蝶是哪一種？而蝴蝶界的偽裝高手又是誰呢？就到昆蟲標本區找答案吧！此外，每日定時的活體導覽活動趣味生動，還可以挑戰膽量抱著球蟒拍照呢！

DATA

地址：嘉義市東區學府路300號

電話：05-275-0360、05-275-0370

網址：www.newncyu300.com

時間：09:30-16:30（參觀時間至17:20）

票價：全票150元，未滿3歲兒童及70歲以上長者免費





多媒體互動體驗拾回童心 愛木村地方文化館

走進童話大門，一輛載送著木材的阿里山小火車映入眼簾，象徵著愛木村前身為檜木製材廠的創業起點。懷抱著對木材的深厚情感，從木材產業轉型成為觀光工廠，設計了一系列的互動式體驗，引領遊客走入有木生活。秘密隧道內可以嗅聞、觸摸5種台灣的珍貴木材。結合多媒體互動裝置的闖關遊戲區是大小朋友天堂，乘著獨木舟勇闖激流、拿起釣竿釣木魚、在巨型木製彈珠台大顯身手等，都讓人拾回童心。此外，也可參加組裝小板凳或刨木筷DIY，創造獨一無二的作品。

DATA

地址：嘉義市文化路909-3號

電話：05-232-2441

網址：iwoodvillage.com

時間：09:00-17:30，週二公休

票價：門票100元，消費可折抵50元

備註：製作DIY請在預約時告知，不可當日另改品項，教授DIY不適用50元折抵券，DIY品項須滿10人才開課。





搭檜木列車玩隱藏版車庫線 嘉義車庫園區+檜來嘉驛

建造修理阿里山森林火車的「北門修理工場」，擁有專業技術強大的團隊，從維修、改裝到製造樣樣行，是阿里山鐵道運行的幕後功臣。這處饒富歷史意義的園區，轉型為「嘉義車庫園區」，展示退役的林鐵車輛，是鐵道迷的朝聖地之外，還吸引民眾來此外拍畢業照或婚紗。漫步園區，首批行駛阿里山的DL-2柴油機車、第23蒸汽火車、供列車調頭轉向的轉車台都是目光焦點。

每週六、日及國定假日，還能從北門站或嘉義站搭乘行駛在隱藏版車庫線的「檜來嘉驛」檜木列車，在精彩導覽解說之中，可以近距離欣賞Shay型蒸汽機車的直立式汽缸、傘形齒輪設計等火車經典工藝，並深入認識車庫園區中的林鐵車輛。而阿里山林鐵及文資處也與嘉義市天后宮跨界合作，將列車全新改妝為「心香百里特檜車」，一車廂一主題，妝點八仙彩、涼傘、日月扇等，檜木座椅上並放置花磚紋飾的長條護腰枕，營造唯美的打卡氛圍。當列車以優雅的速度前行時，彷彿能感受到熱鬧歡慶的進香活動，並傳遞著平安祝福寓意，全新的乘車體驗千萬別錯過。

DATA

地址：嘉義市東區林森西路2號

電話：05-277-9843

網址：afrch.forest.gov.tw

時間：車庫園區：08:00-18:00；檜來嘉驛-媽祖檜木列車即日起至12月31日，每週六、日及國定假日開行。北門站發車11:00、13:00、14:00，嘉義站發車11:30、13:30、14:30。每月第一個週六會出動限定版百年國寶蒸汽機關車開行。

票價：柴油機關車來回票價150元，SL-21蒸汽機關車來回票價400元，SL-25蒸汽機關車來回票價350元。





行遍天下 走訪台灣美景

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