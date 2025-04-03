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美食新地標「山樣子美食基地」　一站匯聚嘉義好味道

聯合新聞網／ 行遍天下
▲圖片提供：山樣子美食基地
▲圖片提供：山樣子美食基地

【圖／文：行遍天下】

由文創設計旅店龍頭品牌承億集團全新打造的「山樣子美食基地」，匯聚了嘉義的好味道，Fine dining級美食「初物鐵板燒 鍋物」、在地超人氣「貓尾巴麵包店」、推廣台灣茶的「洛澄貓咪茶品店」、沁涼清爽的「Citta義式冰淇淋」及「梨窩鳳梨飲品專賣店」⋯⋯等，為味蕾創造一段驚喜旅程。此外，還有理髮店及文創商品進駐，假日並舉辦熱鬧的市集，美髮、美食、購物一次滿足。

DATA

地址：嘉義市東區大雅路一段730號　

FB：山樣子美食基地

　

聰明鍋Smart Hot Pot

曾登上Netflix紀錄片「世界小吃」林聰明沙鍋魚頭推出全新品牌，傳承70年沙鍋菜作湯底，延伸龍蝦鍋、麻辣鴨血、酸菜魚、龍虎斑魚頭等7款特色鍋物。

▲圖片提供：山樣子美食基地
▲圖片提供：山樣子美食基地

DATA

電話：05-716-166

時間：12:00-15:00、17:00-21:00(週一、二休)

消費：沙鍋龍蝦鍋599元+10%、沙鍋龍虎斑魚頭鍋399元+10%

　

貓尾巴麵包 大雅店

顛覆傳統麵包店的形象，以清新自然的風格及視覺繽紛的麵包擄獲人心，水果泡芙、可頌、丹麥、千層酥等系列，入口層層香酥，果香滿溢，開業20多年來口碑始終爆棚。

DATA

電話：05-278-9208

時間：11:00-17:00(週一休)

消費：草莓布蕾酥90元、烤布丁丹麥75元

　

八之五食堂

由祖孫共同創業，嚴選新鮮的食材，用心烹飪懷舊的古早味，「招牌豬腳飯」肉質香Q軟嫩，搭配滷汁及筍乾口感豐富；「阿嬤ㄟ滷肉飯」清爽不膩，讓米飯控大大滿足。

▲圖片提供：山樣子美食基地
▲圖片提供：山樣子美食基地

DATA

電話：0912-305-085

時間：11:30-14:00、17:30-20:00(週一、二休)

消費：招牌豬腳飯138元、阿嬤ㄟ滷肉飯50元

　

初物鐵板燒 鍋物

嘉義首間Fine Dining級鐵板燒，追求奢華體驗的饕客可在此品味細膩佳餚，主廚以日、法料理的精緻手法，烹調頂級活海鮮及在地食材，端出一道道季節美饌。

▲圖片提供：山樣子美食基地
▲圖片提供：山樣子美食基地

▲圖片提供：山樣子美食基地
▲圖片提供：山樣子美食基地

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電話：05-278-8828

時間：11:30-14:00、17:30-21:00(週二、三休)

消費：鐵板燒午間套餐1,480元+10%起、火鍋單人套餐480元+10%起

　

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