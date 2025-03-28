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嘉義最美「苦楝花隧道」！朴子溪南岸防汛道路 花香恣意飄散中

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


隨著春天的腳步悄然而至，嘉義朴子溪南岸的防汛道路便悄悄換上浪漫紫衣。這裡擁有全嘉義最長、綿延3公里的苦楝花綠色隧道，被譽為全台最美的苦楝花大道。每年3月，當苦楝樹的枝頭掛滿淡紫色的小花，整條道路瞬間化身為一條幽靜而詩意的紫色長廊，吸引無數遊客前來感受春日的清新氣息。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


淡紫色花海綻放，空氣中彌漫芬芳


走進這片夢幻隧道，彎曲交錯的苦楝樹枝仿佛搭起一座天然拱門，層層交織的枝葉篩落溫柔的日光，為這條紫色大道披上一層浪漫濾鏡。微風吹過，苦楝花輕輕搖曳，淡雅的花香在空氣中飄散，讓人彷彿置身於童話世界。無論是步行漫遊，還是騎車緩行，都能感受到這片紫色花海帶來的寧靜與愜意。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


光影變幻，千變萬化的詩意風景


苦楝花綠色隧道的美，不僅在於它的花海，更在於光影交錯下的變化之美。隨著日升日落，陽光穿透樹梢，灑下點點金黃與紫色交織的斑駁光影，讓整條隧道呈現千變萬化的景緻。清晨時分，薄霧輕罩，宛如仙境；午後陽光灑落，花影搖曳，彷彿畫作；黃昏時分，微光襯托著淡紫色花瓣，更添一絲浪漫氛圍。無論從哪個角度欣賞，都能捕捉到屬於春天最獨特的畫面。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


這片春日限定的淡紫色仙境，不僅是苦楝花迷人的綠色長廊，更是嘉義旅遊不可錯過的隱藏版秘境。苦楝花的花期稍縱即逝，想要親自感受這條紫色花道的魅力，可得把握3月到4月初的最佳觀賞時機。漫步於這條夢幻隧道，感受微風拂面與淡雅花香交織的愜意氛圍，為自己的春日旅程留下最美的回憶。趁著春暖花開，帶上相機，來一場與紫色花海的浪漫邂逅吧！


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


【朴子溪南岸防汛道路苦楝花隧道】

賞花地點：可直接導航「苦楝樹綠色隧道」

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//竹崎浪漫紫色童話登場！長青居民宿「紫藤花」瀑美到不像話

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