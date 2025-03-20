限時發車！台南蘭展小火車夢幻啟程 帶你穿越花海與時光





台灣國際蘭展正式展開，今年展期自即日起至3/23，在台南後壁區盛大舉行。除了萬紫千紅、爭奇鬥豔的蘭花展品，主辦單位特別安排了【蘭展限定小火車】，讓遊客能搭乘台糖五分車，往返烏樹林休閒園區與蘭展會場，為這場國際級花卉盛會增添懷舊風情。擁有近百年歷史的五分車鐵道，是台灣糖業文化的珍貴遺跡，過去曾於2015、2016年短暫復駛，如今特別為蘭展期間限定復出，讓民眾能再次感受鐵道旅行的魅力。這趟僅有16天的限定小火車，絕對是今年蘭展的一大亮點，錯過就要再等明年！





▲圖片來源：黃偉哲粉專





穿越百年鐵道，感受烏樹林的時光記憶





五分車曾是糖業時期的重要運輸工具，承載著台灣農業與產業發展的記憶，而烏樹林休閒園區則見證了糖業的興衰。如今，這條鐵道不僅是歷史的象徵，更成為旅人探索後壁風光的獨特方式。當小火車緩緩駛出烏樹林車站，沿途綠意盎然，微風輕拂，車輪聲與蒸汽聲交織出復古韻味。短短1.3公里的旅程，彷彿讓人穿越時光，回到那個純樸悠閒的年代。不論是大朋友、小朋友，都能在這趟懷舊旅程中，找到屬於自己的美好回憶。





▲圖片來源：黃偉哲粉專





每日限定班次，優惠套票輕鬆暢遊





限定小火車每日行駛時間為上午9點至下午16點，每小時一班，來回接送遊客往返蘭展展區與烏樹林休閒園區。為了提供更便捷的遊覽體驗，雙邊站點皆設有票務窗口，民眾可一次購買五分車票與蘭展門票，還能享有專屬優惠。市長黃偉哲更推薦，來到這裡一定要支台糖冰棒，讓這場蘭花與鐵道交織的旅程更添甜美回憶。





▲圖片來源：黃偉哲粉專





為了迎接大量參觀人潮，主辦單位也特別加強交通規劃。除了增設從停車場至展館的指引標誌，現場也加派交通人員進行疏導，並增加接駁車數量，確保遊客能順利抵達展區，盡情享受蘭展的美景與小火車的樂趣。【蘭展限定小火車】這趟結合蘭花之美與鐵道浪漫的限定旅程，即日起至3/23止，僅有16天，千萬別錯過！邀請大家來台南後壁，乘著五分車，徜徉於蘭花與歷史的交會點，度過一場難忘的春日旅行。





▲圖片來源：黃偉哲粉專





【蘭展限定小火車】

活動地點：台南市後壁區烏樹林184號

活動期間：即日起至2025/3/23

行駛時間：上午9點至下午16點（每小時一班）





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