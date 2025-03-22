嘉義絕美黃花風鈴木盛開！ 「嘉邑慈玄宮」金色花海隧道夢幻來襲

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▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


隨著春天的腳步悄然逼近，【嘉邑慈玄宮】前的黃花風鈴木正迎來盛開時節，將整條蜿蜒的花海大道裝點成一幅如詩如畫的美景。這片壯觀的黃花風鈴木花海，吸引著無數遊客與攝影愛好者前來，捕捉春天最浪漫的風景。無論是漫步其中，還是抬頭仰望，金黃的花朵都彷彿在空中舞動，帶來無限的春日生機。


▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


位於慈玄宮前的親水路段，是這片花海的精華所在。沿著蜿蜒的道路，兩旁排滿了盛開的黃花風鈴木，成為了捕捉夢幻美景的最佳場所。這裡的花海大道常成為攝影師的天堂，特別是空拍愛好者，他們喜歡用鏡頭將金黃的花海與柏油路交織成一幅無與倫比的畫面。站在道路旁，既能看到無盡延伸的花海，又能與藍天、綠草、汽機車形成獨特的對比，這樣的美景難得一見，瞬間就能讓人陶醉其中。


▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


除了慈玄宮前的黃花風鈴木大道，這片金黃的花海還延伸至嘉義八掌溪堤防各個熱門景點，包括軍輝橋、興美路以及八掌溪親水公園等地，皆可見到綿延不絕的黃花風鈴木。特別是嘉邑慈玄宮的親水路段，這裡的黃花風鈴木隧道吸引了大量遊客前來拍照，無論是白天還是黃昏，金黃的花朵都散發出迷人的光彩，讓人忍不住駐足流連。這裡的黃花風鈴木花期恰好在春季，無論是花海隧道的景致，還是周圍的自然


▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


除了【嘉邑慈玄宮】，若你喜愛賞花的腳步不止於此，嘉義周邊的「朴子溪黃金風鈴木道」、「大林陳井寮堤防」、「溪底寮」及「早知堤防」等地，都是不容錯過的黃花風鈴木景點。這些地方同樣擁有壯觀的金黃花景，無論是與家人朋友一同漫遊，還是獨自沉浸在大自然的懷抱中，這些景點都將為你的春日之旅增添無限美好。


▲圖片來源：方梓攝影師
▲圖片來源：方梓攝影師


【嘉邑慈玄宮黃花風鈴木】

賞花地點：嘉義市東區溪興街28-2號


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