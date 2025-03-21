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阿里山櫻花季懶人包！絕美粉色花海綻放 人氣景點一次收

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


瞬間佔據各大版面的壓軸櫻花景點－「阿里山」，櫻花季正式於3/10正式揭開序幕！今年寒流讓櫻花累積更多養分，花況比往年更值得期待。目前山櫻花與霧社櫻已滿開，特有的染井吉野櫻也即將滿開，而其他品種的櫻花也正逐漸盛開，預計3月中下旬將迎來最絢爛的粉色花海。想要一睹這片浪漫春色？快跟著這篇懶人包，掌握六大必訪賞櫻景點！


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


│阿里山車站

│沼平車站

│梅園‧阿里山詩路

│木蘭園

│受鎮宮

│頂湖自然生態園區


阿里山車站——春日浪漫的第一站


隨著阿里山花季於3/10正式揭開序幕，充滿春意的【阿里山車站】成為遊客們的首站迎賓景點。目前此地的櫻花花況已達滿開，其他品種的櫻花也正預計在3月中下旬迎來花開最盛的絢爛時刻。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


作為阿里山國家森林遊樂區的門面，車站的幾株櫻花已率先綻放，粉色花瓣在陽光下閃耀，為遊客揭開春日序曲。無論是剛抵達阿里山，或是準備搭乘小火車探索園區，這裡都是不可錯過的打卡熱點。旅客們紛紛在櫻花樹下駐足拍照，讓這趟春季旅程從第一刻就充滿浪漫氛圍。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


【阿里山車站】

賞花地點：阿里山國家森林遊樂園－阿里山車站

門票費用：300/人

交通方式：即日起至清明連假期間周末假日皆會實施車輛管制，自駕車輛需在樂野服務區停車場停妥，再購票搭乘接駁車上山。


沼平車站——復古鐵道與櫻花交織的夢幻場景


身為阿里山森林鐵路的高海拔車站之一，【沼平車站】周邊的櫻花總是吸引大批遊客前來朝聖。每當春天來臨，粉嫩花海環繞著復古車站，讓整個場景宛如電影畫面。搭乘小火車抵達此地，映入眼簾的便是滿滿的春意，隨手一拍便是明信片級的美照，絕對是櫻花迷不可錯過的絕佳景點。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


櫻花季節稍縱即逝，想要一睹這片粉色花海的絕美風采，現在正是最好的時機。無論是搭乘阿里山小火車，還是沿著森林步道漫步，都能深刻體會這場春天帶來的驚喜。快準備好相機，來一場專屬於春日的浪漫櫻花之旅吧！


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


【沼平車站】

賞花地點：阿里山國家森林遊樂園－沼平車站

門票費用：300/人

交通方式：即日起至清明連假期間周末假日皆會實施車輛管制，自駕車輛需在樂野服務區停車場停妥，再購票搭乘接駁車上山。


梅園‧阿里山詩路——靜謐詩意的賞花秘境


若想避開熱門景點的人潮，【梅園‧阿里山詩路】是個不可錯過的選擇。這裡距離沼平車站僅五分鐘步行路程，卻擁有截然不同的靜謐氛圍。當雲霧輕柔繚繞，櫻花彷彿披上夢幻薄紗，營造出仙境般的朦朧美感。詩路沿途散落著優美詩句，讓人在賞花之餘，也能感受到濃厚的文藝氣息。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


與阿里山其他賞櫻景點不同，這片區域的美景，在霧氣氤氳時更顯得超凡脫俗。當雲霧繚繞，整條詩路彷彿籠罩在薄紗之下，朦朧美感讓人陶醉。相較於晴空下艷麗奪目的櫻花，這裡的櫻花在霧氣的映襯下更顯靜謐與唯美，如同步入人間仙境，攝影愛好者更是趨之若鶩，紛紛捕捉這如夢似幻的景象。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


【梅園‧阿里山詩路】

賞花地點：阿里山森林遊樂區－梅園阿里山詩路

門票費用：300/人

交通方式：即日起至清明連假期間周末假日皆會實施車輛管制，自駕車輛需在樂野服務區停車場停妥，再購票搭乘接駁車上山。


木蘭園——白木蘭與櫻花交織的雙重美景


在阿里山眾多賞櫻景點中，除了知名的阿里山車站、沼平車站、受鎮宮、森之道與工作站前，還有一個隱藏的賞花秘境，它便是【木蘭園】。這個位於阿里山小天地的園區，集結了白木蘭和霧社櫻的美麗景觀，是賞花之旅中不可錯過的一站。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


此園的特色在於，它不僅擁有招牌的白木蘭花朵，這些潔白如雪的花瓣盛開時，彷彿為整片園區披上一層純淨的白色外衣。園內的木棧道更是讓人陶醉，隨著腳步走過，你將會發現霧社櫻與白木蘭交相輝映，呈現出一幅如詩如畫的春日景象。這兩種花卉同時綻放，讓人無法抗拒的美景，無論是拍照還是親自觀賞，都必定讓您深深迷戀。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


【木蘭園】

賞花地點：嘉義縣阿里山鄉中正村59號

門票費用：300/人

交通方式：即日起至清明連假期間周末假日皆會實施車輛管制，自駕車輛需在樂野服務區停車場停妥，再購票搭乘接駁車上山。


受鎮宮——廟宇與櫻花交織的絕美畫面


當阿里山整個山頭陸續染上粉嫩色彩，各路賞櫻人潮擠爆森林遊樂區的各個景點。其中，【受鎮宮】的櫻花以獨特的視覺魅力吸引著無數旅人前來朝聖。在這裡，粉紅色的花瓣隨風飄落，與莊嚴的廟宇交織出一幅充滿詩意的春日畫卷。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


【受鎮宮】以其特有的建築風格與櫻花交融的畫面，為遊客帶來與眾不同的視覺享受。櫻花綻放於廟宇前，柔和的粉色花瓣與紅磚黃瓦的古樸殿宇相映成趣，形成鮮明對比，令人駐足觀賞。雖然這裡的櫻花數量或許不及淡水天元宮的壯觀規模，但巧妙運用攝影角度，仍能拍攝出極具氛圍感的畫面，讓人彷彿置身於一場春日夢境。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


【受鎮宮前櫻花】

賞花地點：嘉義縣阿里山鄉香林村45號

門票費用：300/人

交通方式：即日起至清明連假期間周末假日皆會實施車輛管制，自駕車輛需在樂野服務區停車場停妥，再購票搭乘接駁車上山。


頂湖自然生態園區——多品種櫻花交織的絕美秘境


位於嘉義阿里山半山腰的【頂湖自然生態園區】，是一個擁有絕美櫻花景觀的隱藏版賞花熱點。每年二月底至三月中旬，園區內的櫻樹都會成片綻放，成為了當地最令人期待的春日盛事。雖目前花況已到了尾聲，但還是值得到這裡體驗箇中的鳥語花香。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


園區內栽種的櫻花品種繁多，包括昭和櫻、富士櫻、染井吉野櫻、樁寒櫻等，每一種櫻花都有其獨特的魅力。從粉紅色、粉白色到緋紅色、白裡透紅的花朵，當這些櫻花一同綻放時，宛如仙境。每一個角落，都散發著濃郁的花香，為來到這裡的遊客帶來無比的視覺和嗅覺享受。


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


【頂湖自然生態園區】

賞花地點：可直接導航「頂湖自然生態園區」


阿里山櫻花季一年僅此一檔，錯過可要再等一年！無論是熱愛賞花、攝影，還是單純想沉浸在春天的浪漫氛圍中，這六大賞櫻勝地都能滿足你的期待。今年的櫻花因冬季養分累積，將比往年更加絢爛，快準備好相機，來場說走就走的賞櫻之旅吧！


▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）
▲圖片來源：IG@dust._journey （拍攝於2025年3月中上旬）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//黃花風鈴木綻放中！嘉義牛稠溪橋防汛道路金色花海現蹤！

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