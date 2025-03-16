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這條街「最有梗」！隱藏版新景點曝光 朝聖「最強諧音梗+復古老街道」太幽默了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yujenstudio授權
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諧音梗裝置藝術！雲林北港有著超級隱藏版景點，走繽紛飽和色系的裝置藝術令人眼睛為之一亮，大大小小的招牌寫著滿滿幽默的諧音梗，像是「粥杰倫」、「香奈鵝」、「張鞋友」等，只要一念出來就會笑出聲。

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雲林最有梗的「隱藏版景點」曝光！鄰近北港朝天宮的共和街內充滿各色繽紛的裝置藝術，為復古老味道的巷弄增添幽默生趣，頭頂上滿滿的諧音梗招牌令人駐足，除了跟上話題流量的「粥杰倫」外，「沒有半髮」理髮店、「裡鎖當然」鑰鎖行、「布朗尼要怎樣」咖啡廳等也統統超有梗。

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由當今話題與古色古香碰撞成的新景點，趁著還沒爆紅趕快朝聖拍空景，再美美拍起來打卡IG囉！

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IG 咖啡廳 復古 新景點 美景 裝置藝術 雲林旅遊

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