台南「2025台灣國際蘭展」賞花 加碼山區小旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025台灣國際蘭展」已於03/08在後壁台灣蘭花生物科技園區盛大開幕，並將展至03/23。今年規劃四大場域和五大展館，還有20項精彩主題，展區以15萬株蘭花布置，融入人工智慧與淨零排放技術，開幕第一天搭配婦女節女性朋友入園免費優惠，參觀人次逼近4萬5千人，並獲遊客好評。

▲台南山區旅遊資源相當豐富，可登高遠眺山水美景。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

黃偉哲市長表示，除了歡迎遊客到訪蘭展外，推薦喜歡花草與自然生態的朋友，不妨結合東山、楠西、玉井及南化規劃山區2至3日小旅行，還可順道前往配合蘭展優惠的店家享優惠，例如白河區的關子嶺紅雞城、林桂園石泉會館、東山區的東香貓咖啡園區、大鋤花間咖啡生態農場、玉井區的阿月芒果冰、熱情小子芒果冰館、山蒔旁白民宿、左鎮區的左鎮驛站、楠西區的趣淘漫旅飯店、大內區的台南市農會走馬瀨農場、新化區的新化林場、大坑休閒農場等業者都有提供優惠，只要憑蘭展門票票根或購票憑證即可享有優惠，結合山區小旅行使用。

▲露營已是當前熱門戶外遊憩活動之一。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

另外，近來露營已是新型態熱門戶外遊憩活動之一， 目前台南有虎頭埤風景區、岩前18露營場、走馬瀨休閒農場、關子嶺開心休閒農場、梅嶺神秘氣場露營區、雙春濱海遊憩區－Vanaheim 愛莊園、曾文青年活動中心、烏樹林鴻盛露營區、德元埤荷蘭村、尖山埤鴻盛露營場及以琳露營地等多處依規定設置並完成登記的合法露營場地，也推薦喜愛露營的朋友不要錯過台南山區露營場地。

▲玉井三埔里內的加利利漂流木方舟教堂。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，台南山區旅遊資源相當精彩豐富，除了遠近馳名的關子嶺泥漿溫泉，還有東山區175東山咖啡公路沿途有20多家景觀餐廳及咖啡廳，可以喝咖啡、嚐美食、賞美景；楠西區除了有曾文水庫遊船、餵山豬，還有玄空法寺、永興吊橋、梅嶺風景區則可登山看美景品嘗梅子雞湯，下山再到龜丹溫泉解除疲勞；玉井區可到北極殿、噍吧哖事件紀念園區、加利利漂流木方舟教堂參觀，另外玉井青果集貨場可購買產地新鮮水果，還可到玉井商圈採購在地農特產伴手禮；南化區除了可前往風景秀麗的烏山風景區，欣賞豐富的自然生態以外，還可前往南化水庫、寶光聖堂、南化烏山生態區等旅遊景點，也要品嘗竹筍、山產、蔬果等農特產品。

▲關子嶺溫泉。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局補充此時除了可賞蘭花之外，台南南化區北平里還有隱藏版的麝香木園區，沿途300多欉淡紫色麝香木美不勝收，花期大約可到4月；另外，玉井淺山市集春季場則將於03/15、03/16在焦吧哖事件園區舉辦；還有南化寶光聖堂的花旗木活動預計將於03/29開始，4月還有結合「黑糖」及「蜂蜜」的黑糖尋蜜趣，要給遊客一個繽紛又甜蜜的春遊體驗。

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