瑞里紫藤花季燦放 住宿送紀念杯、平日加碼贈體驗活動
【旅奇傳媒/編輯部報導】紫藤花開，甜蜜「嘉」緣，「2025瑞里紫藤花季」三月中下旬燦爛綻放，嘉義文化觀光局和當地業者合作，03/15-03/31在特約旅宿入住一晚，就送限量陶瓷品茗紀念杯；3月至5月期間，平日入住瑞里及「166觀光軸線」在地民宿，農業部農村發展及水土保持署南投分署更加碼贈送在地特色農遊體驗。
瑞里村四周環繞青山茶園，以紫藤花、竹林步道、高山茶與咖啡聞名，適合旅遊放鬆。農業部聯合11家業者推出3月至5月平日住宿送體驗活動，內容包含手揉茶、茶皂 DIY、咖啡烘豆、以及手洗山愛玉等，讓遊客賞花之餘也能深入體驗瑞里特色。
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