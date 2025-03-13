春季輕旅行　樂遊虎頭埤探索露營區、水岸步道

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市新化區虎頭埤風景區為台灣第一座水庫，近幾年逐步進行硬體優化以提供遊客更舒適與適合全齡無障礙的休憩環境，今年度嶄新完成開放探索露營區、雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場及兩處公廁等，開放至今一個月左右，已成為許多學校及團體遊客預約春遊、兒童連假活動的地點，也是許多民間團體辦理活動的首選。

▲「虎埤泛月」黃昏水岸之美。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

黃偉哲市長表示，虎頭埤是富有歷史韻味與生態豐富的水庫風景區，近年不僅舉辦賞花健行、釣魚比賽、中秋烤肉、寵物健行、泳渡虎頭埤、情人節密碼等活動，更積極優化硬體設施，近年逐步完工的全齡式地景遊憩場、新化神社遺構修復、環湖木棧道整修工程等遊憩設施，讓富有歷史的老景區充滿新的活力，邀請大家體驗虎頭埤親子、樂齡及無障礙的有愛無礙環境。

▲探索露營區內體健設施。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，虎頭埤風景區東岸經過近一年的硬體優化工程，今年度已完工「虎埤泛月」環景生態遊憩設施，東岸車道全面開放通行，提升無障礙設施、人車分隔及優化行車路徑，相關設計圍繞園區既有大樹，修剪樹勢，保留全數喬木，利用虎頭埤南岸半島地形，創造山、林、水岸結合的地景，營造水域空間與微棲地，可以近距離觀察虎頭埤生態多樣性，同時在林間與埤塘岸際優遊，享受徜徉山水之間的自然之美。

無障礙水岸步道。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

探索露營區備有電源與水源，融於自然地景之間的草地營地輕鬆感受春季之美，涼爽的春季是虎頭埤風景區適合露營的季節，虎頭埤風景區提供烤肉食材預訂服務，可以輕鬆出遊體驗戶外烤肉野趣，園區內東岸釣魚區再度開放，遊園的同時能享受垂釣樂趣，也可踩腳踏船玩獨木舟，歡迎來趟感受自然親水的春季輕旅行，還可造訪園區內展售在地特色產品的禮物店，店內匯集多款台南優質特產，讓遊客遊玩同時輕鬆採購伴手禮與家人朋友分享。

虎頭埤風景區正推出一系列優惠活動，於03/14前歡迎情人攜手入園說出情人節密碼「1314」，兩人同行1人免費（團體不適用），歡迎自備情鎖至風景區內虎月吊橋結情鎖，或於禮物店購買情鎖03/14前88折。凡於03/14前憑於虎月吊橋結情鎖合影打卡踩天鵝船6折。相關資訊或相關詳情，可於「虎頭埤風景區」官網查詢。

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