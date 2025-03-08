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南部鍋控也吃得到了！ 「麻辣鍋界新秀」進軍台南新光三越B1 免費「極上和牛」搶先嗑

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書、王品提供
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書、王品提供

南部鍋控有口福了！　王品集團旗下的人氣麻辣鍋品牌「青花驕」，最新消息傳出即將進軍台南，選址於「新光三越新天地」B1，目前仍在整修中，可以後續關注官方公告開幕消息！

青花驕。圖／王品集團提供
青花驕。圖／王品集團提供

從2019年開幕至今，青花驕以獨特的「鮮、香、麻」鍋底成功征服了饕客的味蕾，目前在台北、新北、桃園、台中、高雄等地擁有門市。由臉書社群台南式 Tainan Style貼出照片，寫下「來啦！台南終於要開青花驕囉！」開幕時間即將公告，台南鄉親們先筆記，準備前來朝聖！

圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書
圖／翻攝台南式 Tainan Style臉書

喜愛麻辣鍋的朋友不容錯過，現正推出特別活動，即日起至至4/27，只要出示青花驕粉絲專頁的影片截圖，並在全台門市消費滿2,000元即可免費獲得價值418元的「極上和牛」乙份，好康搶先開嗑。

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和牛 新光三越 牛肉麵 青花驕 麻辣鍋

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