台南最新熱議美食！全台唯一速食店版「烤鴨快餐店」爆夯 獨享爽嗑「片皮烤鴨、烤鴨肉堡」 套餐最低130元吃飽飽

台南最近紅什麼？這間位於善化的烤鴨快餐店，甫於2月啟動試營運即吸引嘗鮮人潮，從烤鴨肉堡、烤鴨米粉湯到片皮烤鴨都點得到，主打全台唯一單人烤鴨套餐，提供「5款套餐」不怕有選擇困難。

圖／大口吃，大口玩台南授權

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速食店版烤鴨，一個人也能吃！台南善化爆紅美食「大橋攤 烤鴨快餐」在社群引發話題，每款烤鴨餐點的可口模樣吸引在地人爭相打卡。烤鴨肉堡、烤鴨肉炒飯、烤鴨燒餅等多達7種主食統統百元有找，經典大菜「片皮烤鴨、芋泥烤鴨方」等也都能一人獨享。不僅餐點味道好，價格實惠也吃得飽，網友評價「善化讚讚讚烤鴨店」、「餐點好吃 炒飯料多且粒粒分明」。

圖／大口吃，大口玩台南授權

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有選擇困難也免驚！大橋攤提供「5款套餐」幫你配好好，高CP值最推「1號餐」只要130元，即能開吃烤鴨肉堡+烤鴨河粉湯+飲料。特別是由波蘿包夾烤鴨和鴨肉漢堡肉的紮實「烤鴨肉堡」，酥香鹹甜層次豐富。外帶部分，麵、粥使用易開罐裝，除了保溫、防翻倒外，也兼顧顏值很好打卡。

圖／大口吃，大口玩台南授權

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此外，歡慶開幕還有「免費送點心」活動，3/7前到店消費任一套餐即贈中式小點心。另由於生意火爆，想吃建議提早致電詢問或預訂，以免白跑一趟喔。

圖／大橋攤-烤鴨快餐粉專

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大橋攤 烤鴨快餐

地址：台南市善化區光復路61號

營業時間：10:30–14:00、17:00-20:30

電話：065811797