南投一日遊！3大復古風約會攻略：漢服體驗、甜點下午茶、七彩吊橋一次滿足

想來場特別又浪漫的南投一日遊？這篇復古風約會路線帶你從水里蛇窯陶藝文化園區的漢服體驗開始，接著在土土甜品店享受復古甜點下午茶，最後挑戰雙龍七彩吊橋的高空美景。無論是情侶約會或閨蜜同遊，都能一次拍照打卡、品味美食，在南投度過美好的一天。

南投一日遊｜水里蛇窯陶藝文化園區

百年古窯與漢服體驗，感受濃厚歷史氛圍

從水里蛇窯開始就能感受到獨特的歷史感。園區不但保有百年古窯的風貌，園區內的土土甜品店還提供漢服體驗，讓你瞬間化身古裝仙女，與綠蔭小庭院、紅磚窯場搭配拍出絕美照。不想穿漢服的大家也可以享用柴燒窯相關的甜點！

圖/ReadyGo

地址 ：南投縣水里鄉水信路一段512巷21號

營業時間 ：08:30–17:30（週三公休）

電話 ：04-9277-0967

土土甜品店｜水里蛇窯陶藝文化園區內的特色咖啡廳

超有創意的「土」系甜品

來到水里蛇窯陶藝文化園區一定要來「土土甜品店」坐坐！一起吃土喝泥漿，體驗最土的陶主題甜品店！這裡的排窯千層酥與紫砂壺慕斯可說是鎮店之寶，既有創意外型也不失口感層次。

推薦甜點

紫砂壺慕斯：茶味濃郁，甜度適中，帶點微苦回甘。

排窯千層酥：酥脆的層次配上奶香醬，入口即化又不膩。

泥漿咖啡：咖啡加奶泡形成漂亮漸層，口感香濃絲滑。

圖/ReadyGo

地址 ：南投縣水里鄉回窯路16號（蛇窯內）

營業時間 ：10:00–17:30（週三公休）

電話 ：04-9277-0967

土土甜品店｜超有仙氣的漢服租借以及妝髮服務

漢服變裝，拍出古典唯美風格

來到土土甜品店不只能享用甜點，一定要體驗的就是租借漢服！園區內古色古香的造景，搭配專業的妝髮，挑選合適的漢服之後拍出來的照片，每一張都會想特別洗出來裱框。建議提前預約，避免當天撲空！

圖/ReadyGo

南投一日遊｜雙龍七彩吊橋

全台最長、最壯觀的七彩吊橋

想在南投一日遊中體驗冒險快感？位於信義鄉的雙龍七彩吊橋絕對是絕佳選擇，橋長342公尺、高度110公尺，據說是全台最長且最壯觀的吊橋。走在彩虹橋板上俯瞰山谷與瀑布美景，保證讓你大呼過癮。

拍照撇步

紅色橋頭：抓住彩虹橋柱，擺出情侶浪漫姿勢，背景是連綿山景。

中央格柵：可往下拍出懸空感，喜歡刺激的人絕不能錯過。

瀑布遠景：走到橋尾觀景台，就能看見壯麗的雙龍瀑布。

地址 ：南投縣信義鄉光復巷

營業時間 ：08:00–16:30（週三公休）

電話 ：04-9200-9203

結語

這趟南投一日遊結合復古風與自然美景，一次滿足漢服拍照、甜點享受、山林探險等多重體驗。無論是情侶還是朋友，只要想在週末來個老派又浪漫的約會，這趟行程絕對值得嘗試。建議提早預約漢服及甜點，讓整個行程更順暢。南投的魅力就等你來發掘，趕快揪伴出發吧！

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