嘉義市長黃敏惠力推「我嘉的伴手禮」 嘉市好店強勢進軍東京國際食品展

2025年東京國際食品展（Foodex Japan）訂於3/11-3/14在Tokyo Big Sight(東京國際展示場)盛大展開，嘉義市政府由勇媽市長黃敏惠再度披戰袍率隊8家業者組成「產業嘉義隊」揮軍日本參展，今(3)日由黃敏惠市長在市政府1樓中庭主持「我嘉的伴手禮」展前記者會，向市民展現「產業嘉義隊」進軍國際市場打國際盃的階段成果。

黃敏惠市長表示，去年3月參加東京食品展時，特別安排參觀誠品生活日本橋店，並向店長永野泰世以及事業開發部部長今出智之極力推薦嘉市好店品牌，隨後「皇鶴蜂蜜」率先取得先機，成功上架，今年湯城鵝行、義興嘉釀以及奮起福等3家品牌產品，也已經通過日本檢驗，正式上架誠品生活。黃敏惠市長感謝業者夥伴用心經營推廣，讓「產業嘉義隊」的能量躍上國際舞台。

黃敏惠市長積極拓銷嘉義市產業海外市場，除了誠品生活日本橋店之外，嘉市好店今年也首度跨出東京，在名古屋上架「李さんの台灣名物屋台」，這家名古屋當紅的炸雞店由曾為台灣知名主持人與八點檔明星李承泰(李桑)主持，曾以「莫急莫慌莫害怕」紅極一時，李桑25年前轉戰日本名古屋，憑藉一份台灣鹽酥雞拯救了當地沒落商圈，也因此掀起日本炸雞熱潮，是台日商圈傳奇人物！李桑同時也是台日文化重要推手，他以美食為媒介，成功推廣台灣文化，成為台日商業與文化交流的橋樑。

從日本名古屋遠道而來嘉義市，專程參加記者會的李桑打趣的說，嘉市好店第一次前進名古屋，他一定要拔得頭籌，搶先3月7日起上架一個月，協助嘉市好店測試一下名古屋市場，他對嘉義市的產品有信心。

「帶著嘉市好物跟全世界交朋友」是嘉義市長黃敏惠連續第三年帶領「產業嘉義隊」參加日本東京食品展的初心，參展品牌業者也非常積極，黃敏惠市長表示，透過東京國際食品展，希望將在地風味推向國際市場，讓全球消費者都能認識、品嚐到來自嘉義市的優質產品，進而促進外銷，提高商機。而「產業嘉義隊」在2024年的東京國際食品展大放異彩，「皇鶴蜂蜜」成功促成國際訂單，並且受到日本市場青睞，在誠品生活日本橋店，以多款蜂蜜種類完美上架，展現嘉義市的國際競爭力。今年市府再度攜手8家在地優質的「嘉市好店」前進日本，包含林聰明沙鍋魚頭、義興嘉釀、皇鶴蜂蜜、三光米(股)公司嘉市分公司、聖保羅烘焙花園、奮起福米餅、里響咖啡及湯城鵝行，持續推廣嘉義市的特色美食，讓世界看見嘉義市的優質食品加工技術與文化底蘊，並積極拓展國際市場，創造更多商機。

黃敏惠市長及市府團隊率領8家嘉市好店前進2025東京國際食品展。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府建設處處長田長沛表示，「2025東京國際食品展」參展的8家嘉市好店業者，以出口實績、參展經驗、產品對日本市場的「最嘉特性」等條件嚴選，代表產業嘉義隊前進日本參展。特別介紹參展的優質店家，包含源自1915年日本的養蜂技術的「皇鶴蜂蜜」，以代代相傳的精神，練就出百年的好滋味，包含龍眼花蜜、荔枝花蜜、烏桕花蜜、酪梨花蜜、百花花蜜、蒲姜花蜜、紅柴花蜜、柚子花蜜。

「聖保羅烘焙花園」遵循對烘焙的初衷，以天然食材為原料，研發出糕餅界首創阿里山Q餅，並嚴選營養價值極高的「植物肉」搭配黑芝麻、紅豆沙及香濃起士，整體口感口味層次豐富。來自嘉義縣大林鎮的養鵝人家第三代「湯城鵝行」，帶來最經典的鵝油以及人氣金蔥鵝油，以及100%清香鵝油作為基底，慢火熬入黃金比例辣椒與辛香料的香辣鵝油，將新鮮的食材以精緻的料理手法呈現台式美學，讓傳統的飲食文化以創新的姿態延續下去，是餐桌上不可或缺的好味道！能品嘗到傳承七十年的好風味，由「義興嘉釀」所釀造的醬油，使用古法陶甕釀造的甘美醇釀，經540天的日曬熟成，更讓醬油富有最純粹的甘醇與鹹香口感。

嘉義排隊美食「林聰明沙鍋魚頭」是嘉義地區的人氣巨星，吸引國際媒體與節目雜誌等專訪轟動嘉義市，這次不僅推出林聰明經典沙鍋菜湯底，更是創新推出經典沙茶為基底風味的聰明爆米花，結合鹹香的鮪魚肉鬆，香氣迷人。來自台灣阿里山腳下的「幸福嘉義米」承載北迴歸線23.5度的豐饒滋味和最優質的台農82號米，以簡單純粹的米香，要將「嘉」的味道與滿載的幸福分享給日本的嘉賓。「里響咖啡」所推出的「日出款」以聞名世界的阿里山日出為設計理念，榮獲了2022-2023 A’DESIGN AWARD 包裝設計《銅獎》及2023 Red Dot德國紅點的包裝設計獎，不管在品質、風味還是設計理念都是臺灣阿里山咖啡第一品牌。「奮起福米餅」所推出的香蕉米牛奶，以嘉義幸福82號米與100%台灣香蕉打造的健康沖泡飲，還有人氣點心的火龍果紅薏仁米磚，傳承台灣米香的傳統美味，創新米食新滋味，是嘉人共享純淨美味。

嘉義市政府建設處表示，為了協助嘉義市參展業者更了解日本市場，邀請嘉義市工商發展投資策進會委員，同時也是國立嘉義大學行銷系蕭至惠教授同行，並促成嘉義市參展業者與東京台灣商工會代表游晉豪部長等人交流，開拓商機。

嘉義市政府積極推動「嘉市好店」品牌，廣納雲嘉南優質農產品，帶入設計力提升產業升級轉型，透過品牌化、精緻化及國際化策略，提升在地產品附加價值。嘉市好店不僅將產品推向國際，更帶出阿里山下人文城市獨有的文化與生活感，希望透過國際交流與合作，讓嘉義市持續走向國際，行銷全球市場，持續發光發熱，寫下屬於嘉義市的新篇章。