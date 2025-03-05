這幾處台南秘境你去過了嗎？森林系美拍、魔法情境令人眼睛一亮

【旅奇傳媒/編輯部報導】想出門走走又不想要人擠人，台南市市長黃偉哲推薦不妨來鄰近市區又鬧中取靜的「哈赫拿爾森林」走走，位處南區體育公園旁，悄然隱於竹溪寺旁的「哈赫拿爾森林」，這座森林最早於17世紀便已記載於文獻史料及古地圖，名為「哈赫拿爾森林（Hagenaars Bosch）」，意為「海牙人的森林」，亦曾是野鹿群棲的古獵場，市府以低密度開發手法保留水岸自然生態，配合整體空間整理及亮點營造，規劃設置洪泛平原、手作步道、生態教育導覽解說與休憩設施等，讓民眾體驗森林生態探索的水岸環境。

▲哈赫拿爾森林曾是野鹿群棲的古獵場。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）林國華局長表示，「哈赫拿爾森林」圍繞著生態資源豐富的竹溪森林段河道，肩負著重要的市區排水功能，也同時將這片美麗珍貴的原始森林保留給市民及遊客，適合喜歡森林秘境美拍的朋友到此一遊，另外周邊也有觀光工廠、水交社文化園區、二空新村、奇美博物館、十鼓文創園區、四鯤鯓紅樹林生態觀光船等遊憩資源，歡迎大家假期時來走走，享受遠離城市喧囂的靜謐。

▲二空新村碉堡。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

■ 見證空軍眷村歷史

水交社文化園區大家應該不陌生，園區內因有一架 F-5E 戰鬥機停駐，而有「飛機眷村」的暱稱，為昔日提供國軍官兵及眷屬居住的眷舍，園區內「AIR 台南館」、「水交社歷史館」用互動裝置、古文物以及結構模型呈現空軍飛官護目鏡下親見的歷史，水交社園區內的「桂子山」；舊稱「魁斗山」，海拔高約26公尺，原是台南府城南門外的郊山，也是台南市區現存唯一的山丘，早期登上桂子山即可看見台南的海岸線，又稱為「汐見之丘」，還可觀察日蝕，是百年來府城與水交社周邊居民記憶中，不可或缺的人文自然地景，也是今年年初甫整修完工的新景點；去年下半年剛整修完開幕的二空新村，早期與水交社同屬空軍眷村，眷村內的建築、碉堡、紀念碑及 F-5E 戰鬥機，也記錄著國防的歲月痕跡，周邊的眷村美食也保存最在地的味道。

■ 大型園區及博物館

南區周邊大規模園區場館莫過於十鼓文創園區及奇美博物館了，十鼓文創園區佔地約7.5公頃，以22座日治時代建築舊倉庫及製糖工廠遺構活化再造，結合十鼓擊樂團的定目劇表演，近年更以魔法為主題，讓遊客體驗奇幻又有趣的旅程，園區內還有各項刺激的極限體驗設施，歡迎購票入園體驗；位於台南都會公園的奇美博物館，主建築正面全長150公尺寬，高42公尺，耗資13億壯闊的宮殿建築，是由奇美集團所建造，現在也成為國內外遊客的必到之處。

■ 觀光工廠親子共遊

位於哈赫拿爾森林周邊的觀光工廠如新百祿燕窩觀光工廠、黑橋牌香腸博物館（觀光工廠）及奇美食品觀光工廠，每家觀光工廠都可預約 DIY 及導覽服務，也可採買伴手禮，適合親子共遊。

▲四鯤鯓龍山寺。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

■ 四鯤鯓紅樹林生態觀光船

喜歡生態遊船的朋友，可以前往四鯤鯓龍山寺，此處的生態觀光船於今年的1月甫開始正式營運，結合在地紅樹林生態導覽、採蚵、剝蚵、螃蟹介紹等體驗，也可走訪龍山寺周邊的龍目井、龍崗海景天橋或延伸至小美軍沙灘或黃金海岸廊帶等景點。

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