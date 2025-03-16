在地人激推！鮮嫩多汁鹹酥雞，價格便宜，招牌「炸茄子」一吃成主顧
udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃
閒酥雞斗六 | 斗六石榴小吃推薦，朋友說在地朋友推薦這家鹽酥雞很厲害，下午四點就開始營業，炸雞皮、鹽酥雞、雞軟骨、茄子都相當好吃，鄉民們說是斗六石榴最猛的鹽酥雞攤，好吃又便宜。
斗六石榴小吃推薦
上網查了一下閒酥雞這個品牌來自於台北，斗六石榴這家店加盟了十年以上，在Threads相當多人推薦，價格便宜口味好，一吃就會成主顧！品項幾乎無雷。
「閒穌雞」在斗六市石榴路196號，不起眼的路邊小店販售好吃的鹹酥雞，價格親民，我們買了一堆才180元。
斗六閒酥雞菜單
不只是鹽鹹酥雞好吃，網友們更是推他們的炸蔬菜類。(買完後才看到很多人推薦炸茄子)
菜單上面的叫雞專線真的很好笑。
這家的炸物品項選擇很多種，本來只想吃個鹽酥雞，沒想到朋友點了一堆。
雞皮、雞軟骨、鹽酥雞、米血，選擇小辣，發覺他們家的辣其實威力還蠻強的，不太吃辣的朋友們要留意一下。
雞皮酥脆好吃，不完全太酥脆，口感剛剛好。
鹽酥雞醃料好吃，吃起來很嫩口，我跟朋友都很驚豔，連雞軟骨都很好吃，脆脆的口感會讓人上癮。
很好吃的鹽酥雞攤子，炸物都不油膩，酥脆好吃，難怪受到相當多人推薦。
閒酥雞斗六
營業時間：16:00~22:00
電話：0939-373-101
地址：雲林縣斗六市石榴路196號
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