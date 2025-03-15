一天只賣3小時！ 雲林古坑超人氣銅板價「東和泡芙」 平價點心首選一個25元
udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃
東和泡芙 | 雲林古坑東和國小旁開立一間結合古坑在地水果的泡芙專賣店，販售期間限定泡芙跟固定口味泡芙，另外還有每天現烤的葡式蛋塔，午後營業時段常常湧現購買人潮，店面在古坑東和國小旁邊，離斗六不會太遠。
會知道這家東和泡芙是之前大男孩的享食世界有跟我提起，販售各種口味泡芙，一顆25元相當平價，北海道奶霜泡芙則是50元，食尚玩家節目組也特別來採訪過。
上網看了一下，東和泡芙一天只賣3個小時，從三點賣到六點，簡直就是時間限定的泡芙。
販售泡芙之外還有現烤的蛋塔，顆顆金黃看起來很好吃的樣子。
東和泡芙菜單
泡芙口味：牛奶、草莓、芒果、焦糖、咖啡、巧克力、提拉米蘇、紅茶拿鐵、藍莓、OREO。25元
北海道奶霜泡芙 50元
千層蛋塔：原味、卡士達、珍珠。35元
我挑選了提拉米蘇口味，朋友則是購買青葡萄奶霜泡芙。
期間限定的草莓奶霜泡芙是100元一個。
外帶提袋還蠻精緻的，只買75元也是給袋子。
25元泡芙皮不脆也不軟，內餡量很多，但是口味我不是很喜歡。
青提吃起來很甜很脆，搭配脆的泡芙皮跟自然的奶霜，這個吃起來口味比較自然，可以購買。
東和泡芙
營業時間：15:00~18:00
電話：05-526-3728
地址：雲林縣古坑鄉東和村文化路118號
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