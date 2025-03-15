快訊

不放過同盟？南韓被列「敏感國家」與台灣同級別 竟是拜登下台前決定

兒在國外…「一代大俠」張振寰離世無家屬出面 初步相驗結果曝光

剛過完65歲生日…台鐵董座杜微請辭 交通部證實「由他暫代」

一天只賣3小時！ 雲林古坑超人氣銅板價「東和泡芙」 平價點心首選一個25元

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

東和泡芙 | 雲林古坑東和國小旁開立一間結合古坑在地水果的泡芙專賣店，販售期間限定泡芙跟固定口味泡芙，另外還有每天現烤的葡式蛋塔，午後營業時段常常湧現購買人潮，店面在古坑東和國小旁邊，離斗六不會太遠。

會知道這家東和泡芙是之前大男孩的享食世界有跟我提起，販售各種口味泡芙，一顆25元相當平價，北海道奶霜泡芙則是50元，食尚玩家節目組也特別來採訪過。

上網看了一下，東和泡芙一天只賣3個小時，從三點賣到六點，簡直就是時間限定的泡芙。

販售泡芙之外還有現烤的蛋塔，顆顆金黃看起來很好吃的樣子。

東和泡芙菜單

泡芙口味：牛奶、草莓、芒果、焦糖、咖啡、巧克力、提拉米蘇、紅茶拿鐵、藍莓、OREO。25元

北海道奶霜泡芙 50元

千層蛋塔：原味、卡士達、珍珠。35元

我挑選了提拉米蘇口味，朋友則是購買青葡萄奶霜泡芙。

期間限定的草莓奶霜泡芙是100元一個。

外帶提袋還蠻精緻的，只買75元也是給袋子。

25元泡芙皮不脆也不軟，內餡量很多，但是口味我不是很喜歡。

青提吃起來很甜很脆，搭配脆的泡芙皮跟自然的奶霜，這個吃起來口味比較自然，可以購買。

東和泡芙

營業時間：15:00~18:00

電話：05-526-3728

地址：雲林縣古坑鄉東和村文化路118號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

北海道 奶霜 提拉米蘇 泡芙 蛋塔 雲林美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

一天只賣3小時！ 雲林古坑超人氣銅板價「東和泡芙」 平價點心首選一個25元

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 東和泡芙 | 雲林古坑東和國小旁開立一間結合古坑在地水果的泡芙專賣店，販售期間限定泡芙跟固定口味泡芙，另外還有每天現烤的葡式蛋塔，午後營業時段常常湧現購買人潮，

春季輕旅行　樂遊虎頭埤探索露營區、水岸步道

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市新化區虎頭埤風景區為台灣第一座水庫，近幾年逐步進行硬體優化以提供遊客更舒適與適合全齡無障礙的休憩環境，今年度嶄新完成開放探索露營區、雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場及兩

抹茶控不要錯過！大人味抹茶甜點 台南「井佐製所」千層蛋糕新址在這裡

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 台南千層蛋糕推薦【井佐製所】搬家囉～新址在這裡 之前來吃這家井佐製所抹茶千層蛋糕，覺得口味還蠻喜歡，而且近期還推出草莓千層蛋糕，草莓結合抹茶兩種都是我愛的

讓自己回歸童年！新營美術園區：讓心情變五彩繽紛的免門票景點

udn走跳旅遊／Vicky媽媽的遊樂園 新營美術園區超級繽紛的！來這裡一整個心情都會大好！不僅有彩虹步道，也有綠色隧道，更是有各式各樣可愛的新營小鼠公共藝術，來到這裡就是要儘可能地放鬆，讓自己回

南投一日遊！3大復古風約會攻略：漢服體驗、甜點下午茶、七彩吊橋一次滿足

想來場特別又浪漫的南投一日遊？這篇復古風約會路線帶你從水里蛇窯陶藝文化園區的漢服體驗開始，接著在土土甜品店享受復古甜點下午茶，最後挑戰雙龍七彩吊橋的高空美景。無論是情侶約會或閨蜜同遊，都能一次拍照打卡、品味美食，在南投度過美好的一天。

整天都吃得到！台南「美鮮牛肉湯」意外發現南區24小時營業的牛肉湯，牛肉炒飯好吃耶！

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 美鮮牛肉湯是Vicky口袋名單內的一員，由於口袋名單眾多，壓根兒忘了什麼時候加入的。這天在這附近晃晃，吃了一攤又一攤後想喝點湯，所以來到了這裡，意外的發現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。