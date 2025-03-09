讓自己回歸童年！新營美術園區：讓心情變五彩繽紛的免門票景點

新營美術園區超級繽紛的！來這裡一整個心情都會大好！不僅有彩虹步道，也有綠色隧道，更是有各式各樣可愛的新營小鼠公共藝術，來到這裡就是要儘可能地放鬆，讓自己回歸童年就對了。

新營美術園區：園區地圖

新營美術園區位在嘉南水圳支線旁，這裡可以說是市區裡的一條綠色廊道，相當的漂亮。而沿線則有繽紛亮麗的造景藝術，更是為這條廊道增添了更多美麗的色彩，所以不論是夏天或是凜冽的寒冬，都有不少在地居民在此運動健身，可謂是個休閒好去處啊！

新營美術園區：園區地圖-七彩長廊

最吸睛的莫過於這七彩長廊，這裡可以說是IG上熱門的打卡拍照景點。在這長廊上還加入了藝術家不二良的「童年狂想曲－新營小鼠」公共藝術，頗具童趣，不僅適合拍照，也適合親子共遊。

新營美術園區：園區地圖-鋼棚舞台

繼續在園區走則會看到這舞台，這有點像是風雨球場，是個遮陽避雨的好去處，造訪當天看到不少小朋友在這裡打球和運動，的確是個運動的好地方。

新營美術園區：園區地圖-大紅椅

這大大的紅椅子可以說是相當的醒目，畢竟這區是以童年記憶為藍圖，所以將小鼠公仔們結合學校書桌椅，看起來更為生活化，城市即是美術館便是這個道理啊！

新營美術園區：園區地圖-聲圳

除了方才和大家分享的公共藝術外，也有像是有嘉南大圳意味的聲圳等，彷彿可以傳遞大圳的聲音哩！

新營美術園區：園區地圖-螢光塔

這個叫為螢光塔的公共藝術挺巨大的，不知道晚上是否會發光，如果會的話，那肯定也是相當華麗的。還蠻喜歡生活裡美術館的感覺，到處都有巧思，看起來就是舒服。在這裡就把新營美術園區推推給大家，有時間的話就來走一圈，伸展筋骨和拍拍照。

新營美術園區

地址：台南市新營區公園路一段136號

大眾運輸：搭乘台鐵至新營火車站，出站後沿園環步行至大同路轉乘公車「棕幹線」，至「民生、新南里站」下車，轉入公園路一段160巷步行約五分鐘，即可抵達新營美術園區；也可在車站轉乘計程車或租車前往，車程約10分鐘。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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