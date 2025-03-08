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整天都吃得到！台南「美鮮牛肉湯」意外發現南區24小時營業的牛肉湯，牛肉炒飯好吃耶！

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／Vicky

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美鮮牛肉湯是Vicky口袋名單內的一員，由於口袋名單眾多，壓根兒忘了什麼時候加入的。這天在這附近晃晃，吃了一攤又一攤後想喝點湯，所以來到了這裡，意外的發現他們家的牛肉炒飯挺好吃的說，所以來推推。

美鮮牛肉湯：店家資訊

電話：0908-315-238

地址：台南市南區新興路419號之1號

營業時間：24小時營業，周三3:00-00:00，周一周二公休

美鮮牛肉湯：地理位置

美鮮牛肉湯位於台南南區，以前提到南區大家可能不太熟悉，不過最近有號稱全球最大的燒烤店碳佐麻里進駐，所以大家對南區應該比較熟悉了。而南區這裡原本就有很多小吃，所以吃點小吃也再正常不過的了，美鮮牛肉湯便是其中一家。

美鮮牛肉湯：用餐環境

這是美鮮牛肉湯用餐環境，大概就是在騎樓用餐的概念，不過桌子還不少，但是也有不少人外帶回家享用就是了。

美鮮牛肉湯：豐富菜單

美鮮牛肉湯的菜單還蠻豐富的，不僅有牛肉湯，也有麻油系列，也有炒飯，這是在其他店家比較少看到的品項。

美鮮牛肉湯：豐富菜單-牛肉湯 110元

由於這天吃到這邊已經是第三攤了，所以點了碗中份的牛肉湯，售價160元，再一碗小碗的牛肉湯，價格為110元喝看看。

這裡的牛肉屬於片肉，雖也是切成薄片的方式，不過不是我們喜歡的橫切面，所以口感上會有差異，不過湯頭清甜，好喝。牛肉湯中的牛肉通常是切成薄片的形式。

美鮮牛肉湯：豐富菜單-牛肉蛋炒飯 120元

這是文青哥的牛肉蛋炒飯，牛肉的鮮嫩與蛋的滑嫩相結合，口感豐富，營養均衡。他一個人完食。他說炒得粒粒分明，調味也恰到好處，蠻好吃的。

美鮮牛肉湯：豐富菜單-炒小份芥藍菜 50元

吃肉也要吃菜，來一份和牛肉很搭的芥藍菜就對了。大份的可能吃不完，所以點小份的剛剛好，調味也很不錯，粗硬梗的部分都有被店家挑起來，所以口感上很不賴。台南牛肉湯雖是全台首屈一指的特色料理，不過並不是每一家都符合自己的口味，然而還是建議大家都可以品嘗看看，才能找尋到自己心中的那片桃花源。

美鮮牛肉湯

電話：0908-315-238

地址：台南市南區新興路419號之1號

營業時間：24小時營業，周三3:00-00:00，周一周二公休

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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