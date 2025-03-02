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嘉義美食追上來了！在地人開箱後又Ｎ訪　涮嘴神器「爆汁茶油嫩雞+超酥薑片」比鹽酥雞強很多

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
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比鹽酥雞強！嘉義出現炸雞新風潮，這間「薑片茶油雞」受到熱議吸引在地人開箱，鮮嫩雞肉吃得到雞油香和茶油香，有網友嘗鮮後分享「薑片脆、雞肉香」、「吃一次會一直想要回購的食物」、「炸物很酥 給4-5星」。

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夜市炸雞不夠看！嘉義美食新話題「大頭雞薑片茶油雞」在網路上擁有討論聲浪，部落客美食瓦斯桶開箱分享，有別於一般炸雞，這家茶油雞減去裹粉油炸，炸油裡調入茶油，光是油炸部分就是另一個Level，罪惡度大大降低，搭配酥脆薑片有夠涮嘴。

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第一次探店建議必買「薑片茶油肉多多」和「薑片茶油雞」，樣樣都能吃到獨特茶油香，更是最新的下酒神器。吃過的網友留下評價，表示「味道獨特，風味十足」、「雞肉非常多 藏著很多肉汁」、「這間真的必須吃」，還有不少回購的聲音。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大頭雞薑片茶油雞

地址：嘉義市西區文化路93-81號（嘉義市文化路夜市浸信會前方攤位）

營業時間：15:00-1:00

圖／大頭雞薑片茶油雞粉專
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嘉義美食 探店 文化路夜市 炸物 炸雞

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