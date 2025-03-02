聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義美食追上來了！在地人開箱後又Ｎ訪 涮嘴神器「爆汁茶油嫩雞+超酥薑片」比鹽酥雞強很多
比鹽酥雞強！嘉義出現炸雞新風潮，這間「薑片茶油雞」受到熱議吸引在地人開箱，鮮嫩雞肉吃得到雞油香和茶油香，有網友嘗鮮後分享「薑片脆、雞肉香」、「吃一次會一直想要回購的食物」、「炸物很酥 給4-5星」。
夜市炸雞不夠看！嘉義美食新話題「大頭雞薑片茶油雞」在網路上擁有討論聲浪，部落客美食瓦斯桶開箱分享，有別於一般炸雞，這家茶油雞減去裹粉油炸，炸油裡調入茶油，光是油炸部分就是另一個Level，罪惡度大大降低，搭配酥脆薑片有夠涮嘴。
第一次探店建議必買「薑片茶油肉多多」和「薑片茶油雞」，樣樣都能吃到獨特茶油香，更是最新的下酒神器。吃過的網友留下評價，表示「味道獨特，風味十足」、「雞肉非常多 藏著很多肉汁」、「這間真的必須吃」，還有不少回購的聲音。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大頭雞薑片茶油雞
地址：嘉義市西區文化路93-81號（嘉義市文化路夜市浸信會前方攤位）
營業時間：15:00-1:00
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言